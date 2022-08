Gestolen Apple Car geheimen: wie is de schuldige Apple-ingenieur?

De Apple Car houdt de gemoederen al een lange tijd bezig. Al jaren is Apple bezig met het geheime autoproject. Een van de medewerkers die er in 2015 bij was moet nu voor de rechter verschijnen.

De Apple Car is een van de grootste mysteries in de techwereld. We weten allemaal dat Apple er mee bezig is, maar in welke vorm is nog steeds onduidelijk. De ene keer gaat men er vanuit dat de fabrikant met de hulp van verschillende autobouwers een eigen elektrische auto wil maken, terwijl andere bronnen beweren dat het alleen een besturingssysteem voor auto’s wordt. Hoe het precies wordt, is nog steeds onbekend, aangezien Apple er verder geen uitspraken over doet.

Geheimen Apple Car gestolen

Af en toe lekt er wat uit. Dat komt omdat verschillende journalisten goede contacten hebben met mensen binnen Apple en toeleveranciers. Daar zijn de bedrijven natuurlijk niet blij mee, maar het kan nog net wat erger. Sommige medewerkers stelen zelfs documenten.

Een van de mensen die dat deed is de voormalig Apple-medewerker Xiaolang Zhang. Hij werd in 2015 aangenomen om mee te werken aan Project Titan. Hij was verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de hardware en software van de Apple Car. Daarnaast werden ook documenten gevonden waarin Apple’s prototypes en de benodigdheden daarvoor stonden beschreven.

Zhang ontwierp en testte voor Apple onder andere een printplaat om sensorgegevens te analyseren. Hiervoor kreeg hij toegang tot de vertrouwelijke interne databases van Apple. Toen hij in 2018 vertrok naar de Chinese startup XMotors ontdekte Apple dat hij ook geheime gegevens en hardware had meegenomen.

Op de vlucht

In datzelfde jaar beschuldigde het United States Federal Bureau of Investigation Zhang van diefstal van handelsgeheimen en kort daarna werd hij gearresteerd omdat hij probeerde het land te verlaten. Dat mislukte en dus kan hij niet onder zijn straf uitkomen. In een gesloten overeenkomst pleitte hij schuld blijkt uit rechtbankdocumenten, meldt het Amerikaanse CNBC.

De straf die boven zijn hoofd hangt is pittig te noemen. De rechter kan hem veroordelen tot een maximale gevangenisstraf van 10 jaar en een boete van 250.000 dollar. In november is de uitspraak.