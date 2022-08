Deze 4 games verschijnen binnenkort op Apple Arcade

Binnenkort verschijnen er vier gloednieuwe titels op Apple Arcade. Het platform dropt de titels vanaf volgende maand voor je iPhone, iPad, Mac en Apple TV.

Apple Arcade blijft het aanbod stevig uitbreiden, zo ook met deze gametitels, waaronder een trivia-spel dat gemaakt is in samenwerking met de beroemde acteur Tom Hanks.

Samenspel op Apple Arcade

Het is sowieso goed om te zien dat Apple zich niet zozeer meer volledig richt op traditionele games als shooters en platform-games, maar dat het de ‘engagement’-markt meer omarmt. Met andere woorden: het wil zijn platform socialer maken. Een trivia-game is daar een goed voorbeeld van, zeker als deze gemaakt is in samenwerking met Tom Hanks.

Laten we ook eerlijk zijn; de iPhone, iPad en vooral Apple TV zijn perfecte platformen om gezellige spellen op uit te brengen. Eerdere soortgelijke games als Jackbox zijn daar een perfect voorbeeld van (leest u mee, Apple?). Je kan het met iedereen spelen zolang je maar een telefoon op zak hebt met een internetverbinding.

Toch laat Apple die traditionele games natuurlijk niet helemaal varen op Apple Arcade en dit zijn de vier nieuwe games die je kan verwachten op de service.

#1 Shovel Knight Dig

De kans is groot dat je Shovel Knight al eens gespeeld hebt en het is een behoorlijke uitdaging (lees controller richting de tv). Dig gaat wat dat betreft dieper maar biedt ook andere toffe features. Eén daarvan is het feit dat levels waarin je moet graven elke keer opnieuw gegenereerd worden. Tijdens het spelen kom je dan ook als verrassing soms vrienden of vijanden tegen, maar elk speelrondje is volkomen anders. Grote kans dus dat je deze game keer op keer kunt spelen zonder verveeld te raken.

#2 Hanx101

Zoals gezegd heeft Apple de hand geschud met Tom Hanks, onder andere bekend uit Forrest Gump, Cast Away en Elvis. In de game stelt Hanks vragen waarbij spelers het juiste antwoord moeten geven over zeer veel onderwerpen (dus niet alleen over Hanks, dat zou écht raar zijn), maar spelers kunnen elkaar ook persoonlijk uitdagen. Het is de eerste trivia-game ooit op Apple Arcade en we hopen dat er vele volgen.

#3 Horizon Chase 2

Vooropgesteld: deze game heeft niets te maken met de beroemde Horizon-franchise op Xbox. In dit geval is het een old school-racegame gebaseerd op die heerlijke klassieke 90’s racers die we toentertijd speelden. Het heeft een beetje een Outrun-feel maar doet ook juist denken aan Burnout en Ridge Racer.

#4 Garden Tails: Match and Grow

Deze game is wat meer klassiek en is een 3D-puzzelaar. In het spel heb je een tuin waarin je door het oplossen van puzzels bloemen, groenten, bosjes en lieve diertjes kunt ontsluiten. En terwijl je dat doet bouw je een eigen klein paradijs. Zeker aan te raden dus als je een suf, grijs balkon hebt. Het doet mij denken aan een rustige mix tussen Animal Crossing en Viva Piñata.

Wanneer speel je ze op Apple Arcade?

Hanx101 – 2 september

Horizon Chase 2 – 9 september

Garden Tails: Match and Grow – 16 september

Shovel Knight Dig – 29 september

Al met al dus weer vier games op Apple Arcade die de kleine inleg van 4,99 euro per maand voor de service meer dan waar maken. Sowieso is het een goede deal als je kijkt naar alle andere titels op het platform.