Hoe Apple met advertenties nog meer geld aan de App Store wil verdienen

Apple gaat steeds meer doen met advertenties binnen de App Store. Op de tab Vandaag binnen de applicatie krijg je binnenkort reclame te zien. Het Amerikaanse bedrijf kan met deze beslissing echter wel op wat kritiek rekenen. Het heeft altijd een sterke mening gehad over het businessmodel van Google en Facebook, die veel met gerichte reclame werken.

Wanneer je nu de App Store opent, kom je direct uit op de Vandaag-tab. Dit was onderdeel van een groot herontwerp van iOS 11. Nu gebruikt Apple dit onderdeel om gebruikers te wijzen op nieuwe, leuke of interessante apps. In de toekomst wordt dit echter ook de plek waar het bedrijf straks meer geld aan verdient.

Betalen voor een plekje

Apple stelt ontwikkelaars in staat om te betalen voor een plek op de Vandaag-tab. De apps staan dan wel onder een sectie bedoeld voor advertenties. De plek is alleen geschikt voor apps die je in de App Store vindt. En dit is niet de enige plek waar ontwikkelaars voortaan kunnen betalen voor een felbegeerd plekje.

Ontwikkelaars kunnen namelijk ook betalen voor een plekje op de winkelpagina van andere apps. We hebben het dan over de sectie waarin je apps vindt die je mogelijk interessant vindt. De apps worden eveneens voorzien van het label ‘advertentie’, waardoor voor iedereen duidelijk moet zijn wat er precies gebeurt. Je kunt als ontwikkelaar niet betalen voor een plek op een specifieke pagina, alleen voor blootstelling binnen een bepaalde categorie.

Apple en advertenties

Wanneer je aan de onderwerpen Apple en advertenties denkt, dan denk je wellicht ook meteen aan de App Tracking Transparency. Hiermee voorkomt het bedrijf dat iOS- en iPadOS-gebruikers online gevolgd kunnen worden. Daardoor krijgen ze geen gerichte advertenties te zien; dat komt hun privacy uiteindelijk ten goede.

Het is daarom een beetje vreemd om te zien dat Apple nu meer met advertenties doet. Toegegeven, het lijkt er niet op dat het om gerichte advertenties binnen de App Store gaat. Maar het lijkt er wel op dat het bedrijf van twee walletjes wil eten. Hoe het ook zit: verwacht dus binnenkort meer reclame in de downloadwinkel.

9to5Mac