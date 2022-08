Apple zet zes MacBooks, twee iMacs en een iPad op zijn vintage-lijst

Om aan te geven welke apparaten beperkte ondersteuning hebben, of binnenkort verliezen, heeft Apple een zogeheten Vintage-lijst. Een lijst waar het bedrijf dit keer acht nieuwe producten aan heeft toegevoegd.

Elke paar maanden komen er weer nieuwe Apple-producten op de markt. Of het nu nieuwe MacBooks, AirPods of iPhones zijn: de lijst is eindeloos. De apparaten gaan natuurlijk een lange tijd mee. Als ze wat ouder zijn komen ze op de vintage-lijst terecht.

Wat zijn vintage producten?

Producten worden vintage op het moment dat Apple minimaal vijf jaar en niet meer dan zeven jaar geleden stopte met de distributie. Het Amerikaanse bedrijf levert tot zeven jaar na lancering nog onderdelen en diensten, maar kan reparatie niet altijd garanderen. Dit is afhankelijk van de beschikbare onderdelen die er op dat moment nog zijn.

Deze keer zijn het verschillende modellen van de MacBook en iMac die vanaf vandaag vintage zijn. Op zich is dat niet verrassend, maar er is wel iets opmerkelijks te vinden. Voor het eerst zijn er nu MacBook Pro’s met een Touch Bar die vintage zijn. Deze horen bij het herontwerp dat de laptop in 2016 van Apple kreeg. Inmiddels is de Touch Bar alweer verdwenen bij de duurdere MacBook Pro-modellen. Deze is alleen nog te vinden op de nieuwe 13-inch MacBook Pro met de M2-chip.

Apple plaatst deze apparaten op de lijst

Natuurlijk ben je benieuwd welke apparaten er vanaf nu vintage zijn. Apple heeft de volgende lijst gedeeld.

MacBook (12-inch, Early 2016)

MacBook Air (13-inch, Early 2015)

MacBook Pro (13-inch, Early 2015)

MacBook Pro (13-inch, 2016, twee Thunderbolt-poorten)

MacBook Pro (13-inch, 2016, vier Thunderbolt-poorten)

MacBook Pro (15-inch, 2016)

iMac (21.5-inch, Late 2015)

iMac (27-inch, Retina 5K, Late 2015)

7-inch iPad Pro (2016)

Vanaf nu is er dus weer een hele lijst aan vintage-MacBooks in de lijst te vinden. Wellicht wordt het dan ook voor jou tijd om over te stappen naar een nieuwer model van Apple. Wellicht denk je dan aan de M2 MacBook Pro. Mark heeft voor jou een lijstje gemaakt met 5 punten waarom je het model (niet) moet kopen.