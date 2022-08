Controversiële overstap naar USB-C passeert (volgens Kuo) AirPods Pro 2

Apple gaat met de AirPods Pro 2 de overstap naar USB-C nog niet maken. Het Amerikaanse bedrijf houdt, volgens een van de betrouwbaarste bronnen op dit gebied, vast aan de Lighting-poort.

Europa heeft, misschien wel terecht, geen zin meer in de Lightning-port. USB-C wordt de standaard en daarmee zal dus ook Apple zich aan moeten passen. Iets waar het bedrijf, volgens Ming-Chi Kuo, op sommige gebieden geen haast mee heeft.

Lightning voor AirPods Pro 2

Apple maakt vanaf 2023 de overstap naar USB-C. Althans, dat is de verwachting die analist Ming-Chi Kuo deze week deelt. Waar consumenten al jaren wachten op de AirPods Pro 2 lijkt deze echter op de valreep van 2023 te verschijnen. Reden genoeg voor Apple om de controversiële overstap niet te maken. Wie eind dit jaar de nieuwe oordopjes koopt, zal het gewoon met een Lightning-poort moeten doen.

De AirPods Pro 2 krijgen van Apple mogelijk de nieuwe H2-chip, waar het vorige model nog over een H1 beschikte. Deze upgrade zorgt voor een verbeterde actieve-ruisonderdrukking, betere bewegingssensoren en ondersteuning voor Apple Lossless Audio. Daarnaast is de verwachting dat de oordetectie, voor het automatisch afspelen of pauzeren, beter wordt én dat het oplaadhoesje makkelijker te vinden is. Zo kan deze, indien verloren, een geluid maken.

🧐 Wie is Ming-Chi Kuo? Ming-Chi Kuo is een analist bij TF International Securities en tevens één van de meest betrouwbare bronnen op het gebied van Apple en al zijn producten. Een 100% score heeft hij niet, maar als Kuo het zegt is de informatie op z’n minst serieus te nemen.

Apple stapt over naar USB-C

Goed. Apple moet dus overstappen naar USB-C. Het is een gedoe geweest, maar de Europese Unie heeft toch eindelijk haar zin. Vanaf 2024 moeten alle aansluitingen overeenkomen met elkaar. Voor veel bedrijven geen probleem, gezien USB-C inmiddels al de standaard is. Behalve bij Apple. Het Amerikaanse bedrijf moet aan de bak om de transitie voor de deadline te voltooien.

Waar producten als de iPad en de Mac al voorzien zijn, moeten de AirPods en de iPhone de overstap nog maken. Waar de verwachting is dat het laatste product dit jaar de stap niet maakt, denken verschillende mensen dat de iPhone 15 dat wel gaat doen. Of kiest Apple toch voor een alternatief en leunt het bedrijf volgend jaar volledig op MagSafe? De tijd zal het ons leren.

