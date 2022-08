Wanneer Apple zijn Kaarten-app waarschijnlijk voorziet van advertenties

Begin vorige week werd duidelijk dat de kans groot is dat Apple meer advertenties naar je iPhone brengt. Populaire applicaties als Kaarten zouden naar verluidt de klos zijn. Alleen vanaf wanneer zouden consumenten het verschil kunnen zien?

Vandaag komt daar, aan de hand van Mark Gurman, verandering in. In zijn wekelijkse Bloomberg-nieuwsbrief Power On bespreekt hij, net als vorige week, de introductie van advertenties. Alleen dit keer weet de journalist ook te vertellen wanneer we ze precies kunnen verwachten.

Apple dropt advertenties in Kaarten

Voor wie het vorige week gemist heeft een korte samenvatting. Apple wil meer geld verdienen met advertenties. Op dit moment zet het bedrijf 4 miljard dollar om met reclame binnen zijn software, maar daar wil het veel meer van maken. Zo heeft het bedrijf bijvoorbeeld de wens om die omzet in de dubbele cijfers te laten lopen.

Om dit voor elkaar te krijgen moet Apple dus meer advertenties aanbieden op de iPhone, iPad en Mac. Zo erg als bij Android soms het geval is wordt het niet, maar ideaal is anders. Waar je op dit moment bijvoorbeeld al reclame te zien krijgt in de App Store zullen ook apps als Podcasts en Kaarten binnenkort de pineut zijn.

🧐 Wie is Mark Gurman? Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2022 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On.

Wanneer op je iPhone?

Wanneer de advertenties precies op je iPhone en iPad zichtbaar zullen zijn, wist Mark Gurman vorige week echter nog niet te vertellen. Daar bracht hij afgelopen weekend, in een nieuwe editie van Power On, verandering in. De journalist weet, met behulp van verschillende bronnen, te melden dat Apple al aardig wat stappen heeft gezet. Het Amerikaanse bedrijf maakt zich gereed om de consument in 2023 te voorzien van reclame.

Hoe het precies vorm krijgt is op dit moment nog niet helemaal duidelijk, al hoeven we volgens Gurman niet direct rekening te houden met banners. Het is volgens de journalist aannemelijk dat de advertenties voornamelijk binnen de zoekbalk en zoekresultaten tevoorschijn komen. Al moeten we dit wel met een korreltje zout nemen.

Reclame in Kaarten is reëel

Apple heeft de komst van advertenties in de Kaarten-app op je iPhone nog niet officieel bevestigd. Toch is het erg reëel dat Mark Gurman het bij het juiste eind heeft. Dat heeft niet alleen te maken met de goede reputatie van de Bloomberg-journalist.

In juli dit jaar kondigde Apple namelijk zelf al aan meer met advertenties te willen werken. Het Amerikaanse bedrijf zei niets over andere apps, maar benoemde wel de App Store als voorbeeld. Een ontwikkeling die uitstekend aansluit op de verwachte plannen die Gurman aan het licht brengt.

