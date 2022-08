5 redenen om over te stappen van Safari naar een andere browser

Gebruik je een iPhone, iPad of MacBook? Dikke kans dat Safari de internetbrowser is waarmee je alles doet. Toch kan het interessant zijn om over te stappen naar een andere. Wij vertellen jou vijf redenen waarom je een overstap kunt overwegen.

Op een iPhone of MacBook is een van de meest gebruikte functies de internetbrowser. Logisch, want het is jouw toegang tot alle informatie die er maar te vinden is. Het is logisch dat je daarvoor Safari gebruikt, aangezien deze browser perfect ontworpen is voor je Apple-product. Alleen maar voordelen zou je denken, maar dat is zeker niet zo. Er zijn situaties waardoor het wellicht beter is om voor een andere browser te kiezen.

#1 Zelf je browser aanpassen

Wat browsers betreft is Safari de iPhone onder de smartphones. Je kunt wel wat zaken aanpassen door middel van extensies, maar het is niets vergeleken met Chrome of Firefox. Waar Apple het vooral houdt bij wat basiszaken kun je bij de concurrentie alles maar tweaken wat je wil. Of het nu gaat om games, thema’s of extra functies, het is mogelijk.

#2 Je hecht waarde aan privacy

Safari beschermt je redelijk goed tijdens het surfen op het internet. Het is bijvoorbeeld mogelijk om je ip-adres te verbergen. Toch kan het nog veel beter en daarvoor moet je bij DuckDuckGo zijn. Zo heeft het een beta-browser voor de Mac gebouwd die zoekopdrachten uitvoert die beschermd zijn, is er slimme codering en het automatisch blokkeren van cookies. Iets minder bekend is Brave. Ook deze browser blokkeert standaard advertentietrackers en gebruikt een onafhankelijke zoekmachine. Daarnaast is er een firewall die gebruikmaakt van een ingebouwde VPN.

#3 Je gebruikt veel Google-apps

Het ligt natuurlijk voor de hand dat je veel Apple-diensten gebruikt op een iPhone en Macbook. Het bedrijf heeft natuurlijk een behoorlijke eigen infrastructuur gebouwd met services als iCloud en Keynote. Toch kan het zijn dat je liever gebruikt maakt van Google-programma’s Docs, Drive en Maps. Natuurlijk kun je deze ook gebruiken in Safari, maar ze werken veel beter in Chrome en zelfs Firefox.

#4 Je gebruikt meer dan Apple-apparaten

Als je eenmaal in het ecosysteem van Apple zit, kom je er heel moeilijk uit. Dat is niet raar, want alles is zo ontworpen dat het perfect met elkaar samenwerkt. Het maakt dan ook niet uit welke combinatie, alles gaat super samen. Hoe anders is het als je ook producten hebt van andere makers. Denk bijvoorbeeld aan laptop van een ander merk. Apple ondersteunt Safari daar niet op. Aangezien andere browsers ook zaken synchroniseren zoals wachtwoorden, kan dat een reden zijn om over te stappen. Microsoft doet bijvoorbeeld weer hetzelfde met haar Live-accounts.

#5 Het ontwerpen van websites

Veel webdesigners maken juist gebruik van Chrome of Firefox om alle functies te testen. Als dat allemaal klopt komt Safari pas aan de beurt. Sterker nog, sommige websites ondersteunen Safari niet volledig, waardoor sommige functies trager of helemaal niet goed werken.