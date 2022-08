20 populaire iOS-apps die stiekem de batterij van je iPhone leegtrekken

De batterij van je iPhone: het kan een een grote bron aan stress zijn. Zeker als hij sneller leegloopt dan je eigenlijk gewend bent, maar hem niet per se vaker gebruikt. Als we de experts van pCloud mogen geloven is de oorzaak minder ingewikkeld dan je zou denken. Er zitten gewoon een aantal grote energievreters tussen je appbibliotheek.

Kans dat jij Ă©Ă©n van deze applicaties op je iPhone hebt staan is gigantisch. Het gaat namelijk om namen die we allemaal wel eens zijn tegengekomen in de Apple App Store. Sommigen van hen behoren zelfs tot de populairste titels uit de downloadwinkel.

Deze 20 iPhone-apps vreten energie

De mensen van pCloud hebben een lijst gemaakt van de twintig meest energie-vretende iOS-apps uit de App Store. Vijf van die titels behoren tot de populairsten van de markt. Niet heel gek, want het zijn voornamelijk de social media- en communicatie-apps die energie vreten. Misschien handig om met mensen in contact te blijven, maar een ramp voor de batterij van je iPhone.

Waar alle iOS-apps ons bekend voorkomen, zijn er een aantal apps die anno 2022 nog altijd hoog in de downloadlijsten staan. Het gaat bijvoorbeeld om Instagram, Snapchat, WhatsApp, YouTube en Telegram. Deze applicaties snoepen “in het geheim” als een gek van de accuduur van je iPhone. De Ă©Ă©n iets extremer dan de ander.

Voor een duidelijk overzicht zetten we alle twintig applicaties, inclusief de score van hoeveel activiteit ze vereisen, op een rijtje:

Fitbit | 92% Verizon | 92% Uber | 87% Skype | 87% Facebook | 82% Airbnb | 82% BIGO LIVE | 82% Instagram | 79% Tinder | 77% Bumble | 77% Snapchat | 77% WhatsApp | 77% Zoom | 77% YouTube | 77% Booking.com | 77% Amazon | 77% Telegram | 77% Grindr | 72% Likke | 72% LinkedIn | 72%

Waarom verbruiken deze apps zoveel?

De bovenstaande iOS-apps verbruiken voornamelijk veel door een flinke lading achtergrondactiviteiten. Hierdoor blijven applicaties, ondanks dat je ze gesloten hebt, op de achtergrond nog steeds actief. Iets dat een aardige impact heeft op de accuduur van je iPhone.

Er zijn een aantal stappen die je kunt nemen om dit te voorkomen. De voornaamste stap is het uitschakelen van de achtergrondactiviteit. Dat doe je door naar Instellingen -> Algemeen -> Ververs op achtergrond te gaan. Het is vervolgens mogelijk om deze geheel uit te zetten. Zo sta je bijvoorbeeld niet meer toe dat de inhoud van apps op de achtergrond wordt ververst.

Het is ook aan te raden om een limiet in te stellen voor een bepaalde app. Via Instellingen -> Schermtijd -> Applimieten kun je voor bepaalde apps de toegang beperken. Na een aantal uur of minuten per dag zorg je er via deze weg voor dat een bepaalde app niet meer te gebruiken is.

Ben je het echt helemaal zat? Dan is het natuurlijk ook mogelijk om de gehele applicatie van je iPhone te verwijderen.

Zo bespaar je de batterij van je iPhone

Mocht je ĂŒberhaupt niet tevreden zijn over de accuduur van je iPhone en wil je deze graag verlengen? Goed nieuws, want we hebben een aantal handige tips voor je. In het onderstaande artikel hebben we er tien op een rijtje gezet om je een handje te helpen.