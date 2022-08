5 onweerstaanbare upgrades die de AirPods Max eigenlijk verdient

De AirPods Max is een van de beste koptelefoons op de markt. Toch kan het allemaal nog net wat beter en dan hebben we dit keer niet over de prijs. OMT-redacteur Jeroen vertelt je welke upgrades we graag bij het volgende model zouden zien.

De AirPods Max is het vlaggenschip van Apple wat betreft audio. Voor de koptelefoon moet je dan ook een hoop geld neerleggen. In de Apple Store kost het gadget je 629 euro, maar gelukkig zijn er winkels die ‘m goedkoper aanbieden. Zo kun je ‘m in verschillende winkels al scoren voor 489 euro. Goed, nog steeds veel geld, maar in ieder geval iets meer behapbaar.

Vernieuwen van de AirPods Max

Als je zoveel geld uitgeeft aan een koptelefoon wil je ook echt het beste van het beste. Collega Mark vertelde in zijn review al wat je van de AirPods Max kunt verwachten. De tijd staat niet stil en dus kan het nu weer net wat beter. Wij zetten op een rij welke verbeteringen wij graag terugzien bij een nieuwe versie.

#1 Lossless audio

Je betaalt zoals gezegd veel voor je AirPods Max. Voor die prijs moet er eigenlijk wel lossless audio mogelijk zijn. Vooral omdat Apple Music dit zelf ook ondersteunt. Vaak worden audiobestanden kleiner gemaakt, zodat het niet te veel geheugen kost. Hierbij gaan oorspronkelijke bronbestanden vaak verloren, waardoor de kwaliteit voor een deel verloren gaat. Dat is bij lossless audio niet het geval. Als de nieuwe Max dit ondersteunt heb je dus net wat betere geluidskwaliteit.

#2 Oordetectie

Waarschijnlijk gebeurt het regelmatig dat je jouw AirPods Max verkeerd opzet. Je moet dan ook goed aan de binnenkant kijken of er een L of R staat. Toch kan het veel makkelijker, want de software zou dit gewoon moeten herkennen, waardoor het geluid automatisch wordt aangepast. Als je dus gebruik maakt van muziek of een film die Spatial Audio ondersteunt, moet het dus niet meer uitmaken hoe je de koptelefoon opzet. Zeker omdat de earpads precies hetzelfde zijn.

#3 AirPods Max met USB-C

Deze ligt natuurlijk erg voor de hand. De Europese Unie wil dat USB-C de standaard wordt en dus zal de iPhone er in de toekomst wel aan moeten geloven. Stop dus met Lightning en ga meteen over op USB-C. Laat dit dus ook zo zijn voor AirPods Max 2. Anders is dit straks het enige apparaat waarbij je nog een Lightning-kabel voor nodig hebt.

#4 Een extra kabel

Apple gaat er vanuit dat je draadloos gebruikmaakt van je AirPods Max, want er zit geen Lightning naar 3.5mm-kabel in de doos. Voor een koptelefoon die zoveel geld kost is dat wel heel karig. Je moet nu 35 euro voor een kabeltje betalen, want een normale 3.5mm-aansluiting is er natuurlijk niet. Dat kan zeker wat klantvriendelijker.

#5 De opbergetui

Ja, het opbergen van je AirPods Max ziet er behoorlijk kneuterig uit. Het is alsof je met een kleine handtas loopt. Het uiterlijk is nog to daar aan toe. Het meest jammere is dat de hoofdband niet beschermd wordt. Zo kan die alsnog beschadigen. Andere merken komen bij premiummodellen wel met een fatsoenlijke etui. Het zou fijn zijn als Apple dit bij de AirPods Max 2 ook doet.