Vijf heerlijke komedieseries die je nu op Apple TV+ kunt kijken

Apple TV+ is inmiddels al een tijdje actief. Waar er eerst nog de klacht was van te weinig content, is dat nu veel minder het geval. Er zijn genoeg topseries te vinden, waaronder deze vijf heerlijke komedieseries. Althans, dat zegt OMT-redacteur Jeroen Kraak.

Tijdens de iPhone-presentatie van 2019 zagen we ineens de aankondiging van Apple TV+. Het bedrijf wilde de strijd aan gaan met andere grote partijen zoals Disney+ en Amazon Prime Video. Velen verklaarden Apple voor gek, vooral omdat het geen series en films op de plank had liggen. Nee, het bedrijf wilde alles zelf maken. Een keuze die goed is uitgepakt, want bijna alle titels zitten kwalitatief erg goed in elkaar. Daardoor was er weinig aanbod, maar veel kwaliteit.

Komedieseries op Apple TV+

Er staat voor ieder wat wils op Apple TV+. Er zijn sci-fi-series, drama’s en er is zelfs een Oscar-winnende film. Ook is er inmiddels genoeg komedie te vinden. Voor ons een reden om vijf toptitels op een rij te zetten, zodat je altijd wat te lachen hebt.

#1 Ted Lasso

Laten we maar meteen beginnen met de populairste serie op Apple TV+. We hebben het natuurlijk over Ted Lasso. De show heeft zoveel prijzen in de wacht gesleept dat de makers daarmee makkelijk een elftal kunnen samenstellen. De serie gaat over de American football-coach Ted Lasso, die door een rancuneuze ex van een teameigenaar wordt ingezet als voetbaltrainer in Engeland. Haar doel is om de lievelingsclub van haar ex-man kapot te maken. Zover komt het niet want Ted weet iedereen met zijn charme en positivisme voor zich te winnen. Dit levert genoeg grappige momenten op, maar ook ontroerende.

#2 Mythic Quest

Trek de makers aan van It’s Always Sunny in Philadelphia en je weet zeker dat je een prachtige komedieserie in handen hebt. Apple TV+ is dan ook niet teleurgesteld. De show gaat over de makers van een computerspel. Die hebben het regelmatig aan de stok met elkaar vanwege de uiteenlopende persoonlijkheden. Elk stukje politiek is dan ook smullen geblazen. Het derde seizoen van de serie zie je dit najaar op Apple TV+.

#3 Slow Horses

Nee dit is niet nog een paardenfilm van Britt Dekker, maar een heuse komedie in een bijzondere setting. In de serie volg je een team van Britse geheimagenten die zijn overgeplaatst naar een dump-afdeling omdat ze de nodige fouten hebben gemaakt. River Dartwright voegt zich bij de buitenbeentjes en komt achter een zaak die er wel toe doet. Ondertussen moet hun collectieve aartsvijand de kaarten op tafel leggen. Seizoen twee komt ergens later dit jaar, een ideaal moment dus om te beginnen.

#4 Trying

Jason en Nikki willen maar al te graag een baby. Maar laat dat nu juist het enige zijn wat ze niet kunnen krijgen. Ze willen dus een kindje adopteren. De omstandigheden zijn echter niet zo ideaal. Met hun disfunctionerende vrienden en hun halve gare familie weten ze in ieder geval indruk te maken op de mensen die moeten beslissen over de adoptie. De grote vraag is echter of dat wel goed zal gaan. Het derde seizoen is nu bezig op Apple TV+.

#5 Bad Sisters

Deze slechte zusjes proberen al een tijdje hun zwager te vermoorden. Hun pogingen mislukken omdat ze te slecht voor woorden zijn. Zelfs de Looney Tunes zouden er om lachen. Ondertussen wordt hun zwager steeds vervelender. De serie een achtbaan van emoties. De ene keer ontkom je niet aan een zware lachbui terwijl je op een ander moment geniet van de liefde tussen de twee zussen. Vergeet vooral niet te kijken naar het prachtige Ierse decor. De serie scoort dan ook prima op IMDb.