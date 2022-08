Deze 5 AirPods Pro 2-features kunnen we waarschijnlijk verwachten

Er gaan al lange tijd geruchten over de AirPods Pro 2. We hebben dan ook al een beeld over hoe de oortjes er precies uit zullen zien. Wij nemen je mee door de geruchtenmolen en zetten 5 features die we verwachten op een rijtje.

Al jaren horen we dat de AirPods Pro 2 er aankomen. Toch is het er nog steeds niet van gekomen. Het lijken de volgende AirPods te zijn, aangezien we vorig jaar de AirPods 3 zagen. Er gaan dan ook sterke geruchten dat de Pro 2 nog dit jaar of begin volgend jaar komen

Wat kunnen we verwachten van de AirPods Pro 2?

Door al die jaren van geruchten hebben we al een redelijk beeld, al is het natuurlijk maar de vraag of het allemaal klopt. In dit artikel zet ik in ieder de vijf geruchten op een rij die, naar mijn idee, de grootste kans maken om uit te komen.

#1 Langere batterijduur

Als we iets mogen verwachten, dan is het wel een betere batterijduur. De concurrentie zit niet stil en zijn al met verschillende oortjes gekomen die langer meegaan op een volle lading dan de AirPods Pro. Daarnaast hoeven we ook alleen maar te kijken naar de AirPods 3. Deze oortjes gaan zes uur mee op een lading, terwijl de Pro het moet doen met 4,5 uur.

#2 H2-chip

In de huidige AirPods Pro zit de H1-chip. Omdat deze al jarenlang op de markt is, wordt het tijd voor een nieuwe. Ming-Chi Kuo meldde al dat de chip in de AirPods Pro 2 een flinke update krijgt. Het meest voor de hand ligt dat deze de naam H2 meekrijgt. Kuo vertelde helaas niet wat de verbeteringen precies inhouden. Toch verwachten we betere geluidskwaliteit en een verbeterde actieve-ruisonderdrukking.

#3 Verbeterde in-oor detectie

Net zoals de batterij is dit mogelijk ook een functie die Apple pakt van de AirPods 3. Deze heeft een verbeterde in-oor detectie door een nieuwe sensor. Het zou ons verbazen als we deze niet terugzien bij de AirPods Pro 2. De Pro doet het nu nog met twee optische sensors die minder nauwkeurig zijn.

#4 Fitness tracking

Dit gerucht dateert alweer uit 2021 en is afkomstig van de betrouwbare Bloomberg-verslaggever Mark Gurman. In de AirPods Pro 2 komen volgens hem bewegingssensoren die zich focussen op sport. Dat heeft ook nog een ander voordeel, aangezien de gegevens prima gebruikt kunnen worden voor Apple’s Fitness-app en diens abonnementsdienst.

#5 Design van de AirPods Pro 2

De AirPods 3 hebben een keurige metamorfose gekregen en het zal dan ook niemand verbazen als Apple dit met de AirPods Pro 2 dunnetjes overdoet. Hierover berichtte Gurman al in 2020. Hij meldde toen dat de nieuwe Pro een compacter ontwerp krijgt. Mogelijk verdwijnen de steeltjes, waardoor het wat meer gaat lijken op de Beats Studio Buds. Toch zijn er ook bronnen die beweren dat er qua uiterlijk niet veel gaat veranderen.

Mogelijk zien we wel een verschil qua design in de case. Volgens Ming-Chi Kuo maakt Apple de overstap naar een USB-C aansluiting voor de oortjes.