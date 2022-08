1Password 8 nu beschikbaar voor iOS: wat is er nieuw?

De iOS-app 1Password heeft een flinke update gekregen. De wachtwoordmanager is onder andere voorzien van een nieuw startscherm en meer mogelijkheden tot aanpassingen.

Dankzij de update voor 1Password wordt het toegankelijker maken van belangrijke data makkelijker. Dan is het voor buitenstaanders helemaal vrijwel onmogelijk om bij die waardevolle data te komen, maar is het voor ons sneller geworden om in onze beschermde apps te komen.

iOS -apps vastzetten op 1Password

De grootste verandering is het thuisscherm. De eerdere versies waren wat beperkt en niet al te snel. Nu kan je bij het opstarten van de beveligingsapplicatie zelf kiezen welke app je wilt gebruiken en op die manier toegang krijgen zonder dat je hoeft te zoeken naar de apps en de eventuele wachtwoorden.

Het prettige van 1Password is dat je niet hoeft te scrollen door alle apps die je koppelt aan de dienst. Het is mogelijk om de meest gebruikte te pinnen aan je thuisscherm. Gebruik je bijvoorbeeld de bank-app vaak, of log je vaak in op Twitter? Dan kan je zulke apps meteen op je log in-scherm vastplakken.

Daarnaast is er op iOS nu een nieuw navigatiesysteem onderaan het scherm. Hierin staan zaken als Pinned Fields, Frequently Used en Recently Used. Je hoeft je dus niet een ongeluk te zoeken om toegang te krijgen tot die apps en log-ins.

Vuurtoren in 1Password

Naast de makkelijke toegankelijkheid is ook Watchtower voor iOS verbeterd. Met die functie houdt 1Password in de gaten of je wachtwoorden ineens gelekt zijn. De app geeft meteen aan dat je wachtwoord (buiten jouw weten) online te vinden is, en geeft je er een melding van.

Het gelekte wachtwoord wordt door Watchtower opgepikt en toegevoegd. Maar je moet je dus wel even handmatig een log in op de site of dienst die gevlagd is even aanpassen.

Even updaten middels de app store

Let wel: 1Password 8 voor iPhone en iPad wordt niet automatische ge├╝pdatet. Hiervoor moet je even naar de App Store gaan en de applicatie voor iOS opnieuw downloaden en instellen.

Maar voor de veiligheid van al je data is dat zeker de moeite waard. Ondertussen zit Apple zelf ook niet stil en heeft 37 beveiligingsproblemen aangepakt.