10 perfecte iPhone-games om onderweg te spelen

Niet iedereen heeft de luxe om op stap te gaan met een Nintendo Switch- of een Steam Deck-handheld. Gelukkig zijn er ook zat games die je, on-the-go, op je iPhone kunt spelen. Dennis Mons speurde de App Store af en deelt een aantal pareltjes met je.

Een trein- of busreis is uitstekend te vullen met apps als WhatsApp, Instagram, Twitter of TikTok. Toch is het soms ook echt fantastisch om volledig in je eigen wereldje te zitten en los te gaan met een paar fijne games. Wat dat betreft heeft je iPhone voldoende te bieden.

Gamen op je iPhone voor niet al teveel geld

Veel van deze games zijn Free To Play, maar natuurlijk schuilt er dan een addertje onder het gras. Of je krijgt irritante reclames te zien, of je moet in de game items, personages of levels aanschaffen. Op zich geen onoverkomelijk feit aangezien het niet om enorme bedragen gaat. Zit je daar sowieso niet op te wachten, zijn er ook genoeg games die je in één klap aan kunt schaffen, voor relatief weinig geld.

Ik wil daarbij benadrukken dat smartphone-games toch nog altijd worden onderschat. Veel serieuze gamers zijn nogal azijnzeikerig over dit soort spellen. Maar ik, die ook echt wel geniet van de Nintendo Switch, PlayStation, Xbox en PC, vind spellen als Bricks ‘n Balls op weg naar werk prima vermaak. Precies om die reden zet ik een aantal aanraders voor je op een rij!

1. The Simpsons Tapped Out

Deze gratis game is een grappige combinatie van een SimCity-game en leuke minigames. Het is de bedoeling om met grondstoffen de beroemde stad Springfield uit The Simpsons te bouwen, maar dan wel op je eigen manier. De game ziet er in ieder geval fantastisch uit

2. Marvel Future Revolution

De iPhone heeft ook een uitstekende titel te bieden voor fans van superhelden. Marvel Future Revolution is een mooie samenvatting van zo’n 15 jaar aan Marvel-films. In deze actie-RPG neem je het voornamelijk op tegen befaamde bad guys uit het universum.

3. Crash Bandicoot: On the Run

Crash is een absoluut icoon. Hij maakte zijn debuut op de PlayStation 1 en is nog altijd een legende. Natuurlijk is de game op de iPhone geen console-versie, maar nog steeds ontzettend leuk om te spelen.

Het is een Runner-game zoals Sonic. Samen met bekende personages als Coco en Aku Aku ram je dus door levels om Dr. Cortex te stoppen. Voor mensen die de consolegames hebben gespeeld komt het allemaal bekend voor. Crash heeft zijn bekende moves als spinning attacks en jump slides.

4. My Friend Pedro: Ripe for Revenge

My Friend Pedro is inmiddels een cultklassieker. De gekke Shoot ’em Up op iPhone lijkt in ieder geval enorm op zijn “grote broer” op consoles en pc. De besturing is aangepast voor de smartphone, maar de game is net zo hectisch en grappig als het origineel.

5. Pokemon Go

Dit is eveneens een klassieker. Nog nooit heeft een game zoveel spelers op de been gebracht om naar buiten te gaan. Mocht je het niet weten (geen idee waarom niet): het is de bedoeling dat je, al dan niet zeldzame, Pokémon vangt door middel van Augmented Reality. Hoewel het spel al zes jaar bestaat is het dankzij updates en uitbreidingen nog altijd enorm populair.

6. Hitman: Sniper

Wellicht een van onze favorieten, al is het alleen al om het feit dat je speelt als de fameuze Agent 47. In tegenstelling tot de ‘normale’ game is het in Sniper de bedoeling dat je alleen een sniper-geweer gebruikt. Dan ben je dus, zoals men in het Nederlandse leger noemt: SLA (echt waar). Er zijn meer dan 150 missies en elf verschillende contracten om uit te voeren. Genoeg te doen, dus.

7. Limbo

Limbo is zonder enige twijfel een van de donkerste games die je op je iPhone kan spelen. En dat is zowel letterlijk als figuurlijk. De game is in zwart/wit en heeft prachtige graphics en animaties. Terwijl je door het duistere landschap ploegt zitten enge schaduwkinderen en gigantische spinnen je op de hielen. Het is zonder enige twijfel een van de beste indie-games ooit en zet je op het puntje van je (trein)stoel.

8. Monument Valley 2

Deze intrigerende puzzelgame is niet alleen prachtig, maar ook uitdagend. Dankzij vernuftige camerastandpunten kun je gebouwen en levels draaien, zodat delen van het level ineens ineen sluiten als Escher-kunstwerken. Overigens belangrijk: beide games zijn absoluut heerlijk om te spelen. Waar dan ook. Het zijn meesterwerken en spelen fantastisch op iPhone.

9. PUBG Mobile

Deze third-person-shooter konden we niet uit de lijst laten. Het is namelijk de populairste smartphone-game tot nu toe. De pc-versie was een van de eerste games die het Battle Royale-genre groot maakte. De iPhone-versie is wat maller dan de console- en pc-versies, maar de verbetenheid om een Chicken Dinner te halen (te winnen), is er écht niet minder om.

10. Among Us!

Ook al is de game inmiddels al zo oud als de weg naar Rome (in game-termen), dit blijft een favoriet. Wellicht is de game in een trein of bus wat minder handig om te spelen (tenzij je snel kan typen); het blijft hilarisch.

In Among Us! moeten spelers uitvogelen wie van de andere spelers ‘SUS’ (suspect) zijn. Hun taak is namelijk om andere medespelers te vermoorden. Als iemand denkt het door te hebben wie wellicht een moordenaar is, kan er een meeting worden opgeroepen en mag er overlegd worden. Maar als je (welke speler dan ook) niet goed weet te verklaren wat je alibi was, word je na een stemming geyeet (eruit gegooid).

Het werkt heel goed op mobile, maar we raden aan om thuis een Discord-kanaal te maken en lekker te luisteren naar het gebakkelei, terwijl je de onschuld zelve speelt.