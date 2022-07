YouTube wordt stuk fijner voor iPhone dankzij meest gewilde functie

YouTube maakt bekend dat het bedrijf vanaf nu een veelgevraagde functie uitrolt naar veel meer gebruikers dan voorheen het geval was. De uitrol gaat in fases, dus het kan even duren voordat je aan de beurt bent. Zorg er in elk geval voor dat je iOS 15 op je iPhone of iPadOS 15 op je iPad hebt staan, anders krijg je niets te zien.

We hebben het hier over de picture-in-picture-modus. Daarmee kijk je dus naar een video op YouTube, terwijl je ondertussen wat anders doet op je smartphone op tablet. Dit onderdeel is al jaren lang en breed aanwezig op Android, maar iOS-gebruikers hebben er een vervelende geschiedenis mee, tot nu toe…

Wanneer je als iOS-gebruiker de picture-in-picture-modus voor YouTube wilde gebruiken, dan had je daar een Premium-abonnement voor nodig. Maar, zo beloofde Google, het onderdeel zou later ook naar niet-betalende gebruikers komen. Die belofte maakte de zoekmachinegigant in juni 2021; we zijn nu een jaar verder.

it's happening! ✨ picture-in-picture is slowly rolling out for YouTube on iPhone & iPad, & just like on Android, will be avail to:

Premium members globally &

non-Premium members in US (non-music only)

it’s been a long time coming 😌 all the details ➡️ https://t.co/mNbPWWE21n pic.twitter.com/ZeBY48KOhH

