WhatsApp test app die ook werkt op Macs met siliconprocessor

WhatsApp test momenteel een applicatie die native ondersteuning aanbiedt voor Macs met siliconprocessors. Het bedrijf heeft zelfs al een TestFlight-versie van de app klaargestoomd, waar gebruikers mee aan de slag kunnen. TestFlight is een soort portaal voor bètaversies van Apple-software.

Wanneer je als eigenaar van een recent gelanceerde Mac WhatsApp op je computer wil gebruiken, dan kan dat met een omweg. De berichtendienst lanceerde tot nu toe nog geen unieke siliconversie van zijn app, waardoor je dus software als Rosetta 2 moet gebruiken om dit voor elkaar te krijgen. Je gebruikt dan de Intel-versie van de dienst.

WhatsApp voor nieuwe Macs

Is dit een ontzettend groot probleem? Waarschijnlijk niet, omdat je de app gewoon op je Mac kunt gebruiken. Maar een voor siliconprocessors geoptimaliseerde versie van WhatsApp kan wel beter zijn. De dienst reageert dan sneller en zal, mogelijk, minder middelen nodig hebben om op de achtergrond te kunnen draaien.

Het nieuws over de nieuwe bèta van de Mac-versie van WhatsApp bereikt ons via de redactie van WABetaInfo. Dit is een doorgaans zeer betrouwbare website met betrekking tot bèta’s van de populaire communicatiedienst. Als het nieuws die site bereikt, dan weet je waar de Meta-dochter in elk geval aan werkt.

Wanneer arriveert deze versie?

Maar net zoals bij veel andere bèta’s geldt: dat wat we nu zien, hoeft niet per sé onze kant op te komen. Als een bedrijf ergers aan werkt, dan bestaat de kans dat de plannen tijdens het testen kunnen veranderen. Sommige functies laten daardoor langer op zich wachten, terwijl andere onderdelen mogelijk geschrapt worden.

Mocht WhatsApp naar Macs met silicon komen, dan kunnen we rekenen op een mooier design, een snellere interface en een handig overzicht van alle opties. De balk aan de linkerkant geeft toegang tot je chats, telefoontjes, gearchiveerde chats, berichten met een ster en instellingen. Het wachten is nu op een releasedatum.

WABetaInfo