Weekend Poll: is de Apple Watch toe aan een nieuw ontwerp?

Begin deze week voorspelde Mark Gurman dat er een nieuwe variant van de Apple Watch verschijnt. Volgens de Bloomberg-journalist gaat het om een Pro-model dat voorzien wordt van een nieuw ontwerp. Maar is dat eigenlijk wel nodig?

Het antwoord op die vraag leg ik deze week weer dolgraag bij jullie neer in een gloednieuwe Weekend Poll.

Nieuw ontwerp voor de Apple Watch

Met de introductie van de Apple Watch Pro zou Apple zijn smartwatch, voor de eerste keer in jaren, voorzien van een gloednieuw ontwerp. Het gaat om een vierkant model dat meer in lijn ligt met de huidige iPhone- en iPad-modellen. Iets dat vorig jaar ook al verwacht werd van de Series 7, maar volgens betrouwbare bronnen dit jaar pas echt het daglicht zal zien.

Het feit dat Apple tot dusver altijd heeft vastgehouden aan hetzelfde ontwerp, met de nodige wijzigingen, brengt me op de volgende vraag. In hoeverre zitten consumenten te wachten op een, in dit geval, vierkante Apple Watch? Is de smartwatch toe aan een herontwerp en is dit de manier waarop het zou moeten? Wat vind jij?

Laat naast het invullen van de poll ook je mening gelden in je reacties op dit artikel.

Uitslag van de vorige Weekend Poll

De vorige Weekend Poll is wegens vakantie alweer een tijdje geleden. Begin deze maand werd duidelijk dat Netflix nu toch echt met reclames gaat werken. Consumenten kunnen hierdoor kiezen voor een goedkoper abonnement, maar de beschikbare content wordt wel onderbroken. Daarom de vraag aan jullie of een dergelijk abonnement in de smaak zal vallen.

Het resultaat van de Weekend Poll spreekt boekdelen. Van de 743 stemmen zijn er slechts 24 mensen (3,23%) die zitten te wachten op een dergelijk abonnement. Er zijn 155 mensen (20,86%) die er over na willen denken, zodra de korting hen de moeite waard is. Het overgrote gedeelte van de mensen zijn het er niet mee eens. Van alle stemmen waren er 564 mensen (75,91%) die absoluut niet zitten te wachten op een abonnement met reclames.

“Netflix is gewoon te duur ten opzichte van de concurrentie”, zegt Sjoerdl in de reacties. “Vroeger had je alleen een Netflix-abonnement, dus was het goed te doen. Na ViaPlay, Disney+, Videoland en Discovery Plus begint het allemaal toch aan te tikken.” De oplossing lijkt duidelijk te zijn: “Als ze voor €7,99 minimaal HD aanbieden lijkt me dat een goede eerste stap.”

