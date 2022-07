Volvo heeft er zin in: honderdduizenden auto’s voorzien van CarPlay

Heb je een Volvo voor de deur staan en gebruik je producten van Apple? Dan hebben we goed nieuws: heel veel auto’s krijgen CarPlay-ondersteuning. De ondersteuning voor de autosoftware is beschikbaar op veertien nieuwe markten. In totaal krijgen meer dan tweehonderdduizend auto’s de beschikking over CarPlay van Apple.

Mocht je een auto hebben die geschikt is voor CarPlay, dan krijg je de update vanzelf aangeboden. Volvo biedt de software namelijk aan via een over-the-air-update; daar hoef je dus niets voor te doen. Met dergelijke updates wil de autofabrikant auto’s verbeteren, zonder dat je daarvoor naar een garage hoeft, bijvoorbeeld.

Welke Volvo-auto’s krijgen de update?

Dan is nu natuurlijk de grote vraag: welke Volvo-auto’s krijgen de felbegeerde update? Helaas biedt de fabrikant geen lijstje aan van modellen of jaartallen. Maar we tasten niet volledig in het duister. Het bedrijf maakt namelijk duidelijk dat elke auto met ondersteuning voor Android Auto ook CarPlay gaat ondersteunen.

Met CarPlay in je (Volvo-)auto kun je een aantal dingen doen. Net zoals bij Android Auto is het mogelijk een routekaart te weergeven op een scherm in de wagen. Ook kun je muziek luisteren en recente agenda-items bekijken. Heb je geen idee hoe dat er precies uitziet, dan hoef je alleen maar naar de bovenstaande afbeelding te kijken.

Over-the-air-updates zijn belangrijk

Nieuwe auto’s van Volvo krijgen sinds 2021 over-the-air-updates. Dit zijn simpele updates die het bedrijf uitrolt, die auto’s kunnen ontvangen wanneer ze een actieve internetverbinding hebben. Wanneer er dan updates beschikbaar zijn, dan is het vaak zo dat er gloednieuwe functies toegevoegd worden aan de auto’s.

Dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar zo’n systeem kan ook nadelen hebben. Autofabrikanten, in het algemeen, kunnen middels dit soort updates er ook voor zorgen dat opties verdwijnen. Dat gebeurt niet vaak, maar in theorie is dat wel mogelijk. Hoe dan ook, voor nu is CarPlay dus breder beschikbaar dan ooit.

