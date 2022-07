Twitter klaagt Elon Musk aan en wil dat overname doorgaat

De Raad van Bestuur van Twitter komt z’n belofte na: het sleept Elon Musk voor de rechter, met als doel dat de overname echt doorgaat. De eigenaar van Tesla en SpaceX wil al enkele weken onder de deal uitkomen, maar daar wil de Raad niets van weten. Musk zal en moet die 41 miljard euro gaan neerleggen voor het platform.

Twitter geeft meerdere redenen op voor de rechtszaak. Niet alleen moet de beoogde deal gewoon doorgaan, ook valt hij het bedrijf op sociale media aan. Daardoor heeft hij een negatieve invloed op de dagelijkse gang van zaken en vernietigt hij de waarde van de aandelen. Dat schrijft persbureau Reuters op woensdagochtend.

Twitter sleept Elon Musk voor de rechter

“Musk gelooft blijkbaar dat hij – in tegenstelling tot zo’n beetje alle andere mensen – zich niet hoeft te houden aan de wet”, zo staat in de aanklacht. “Hij denkt dat hij zomaar van gedachte mag veranderen. Ook vernedert hij het bedrijf, verstoort hij onze dagelijkse gang van zaken en vernietigt hij de aandelenwaarde.”

Afgelopen weekend kwam in het nieuws dat Elon Musk onder de Twitter-deal uit wil komen. Het bedrijf zou zich namelijk niet hebben gehouden aan bepaalde afspraken. Zo zijn er hooggeplaatste medewerkers en een compleet team de laan uitgestuurd en laste het bedrijf een vacaturestop in. En dat was allemaal niet de bedoeling.

Hoe zit het nou met die spamaccounts?

Daarnaast lijkt Elon Musk maar geen eenduidig antwoord te krijgen op z’n vraag hoe het nu precies zit met spamaccounts op het platform. En dat terwijl Twitter vindt dat het genoeg openheid van zaken geeft. Volgens de onderneming gaat het om minder dan vijf procent van het totale aantal gebruikers van het medium.

Nadat Musk aangaf onder de deal uit te willen komen, beloofde de Raad van Bestuur de beruchte techondernemer voor de rechter te slepen. Het Bestuur is namelijk vastberaden als het gaat om de overname; die moet gewoon doorgaan.

Reuters