Zo maak je van je woonkamer een thuisbioscoop

We worden niet voor niets altijd blij van een uitje naar de bioscoop. Je filmervaring wordt een stuk specialer als je ‘m op het witte doek ziet en dat heeft niet alleen met de film zelf te maken. Je kunt natuurlijk een filmpje op de bank of in bed kijken. Maar is het niet veel leuker om een eigen minibioscoop in huis te maken?

Het is niet moeilijk om dat cinemagevoel thuis te creëren. Als je de juiste keuzes maakt, verander je je woonkamer in een handomdraai in een thuisbioscoop. Met deze tips zijn je filmmarathons voortaan nóg leuker (hallo Marvel- of The Lord of the Rings-marathons). Pak de popcorn er maar vast bij!

Verduister de kamer

Het allerbelangrijkste voor een echte bioscoopervaring? Je kamer moet donker genoeg kunnen worden. Heb je ooit een bioscoopfilm gezien met lampen in de zaal aan? Precies! Laat je verlichting uit en zorg voor de juiste raambekleding. Voor dat laatste moet je bij Veneta.com zijn. Dat is dé online raamdecoratiespecialist in Nederland en België. Als je je woonkamer in een thuisbioscoop wil veranderen, kun je het beste voor een duo rolgordijn kiezen. Zo kun je je kamer helemaal donker maken als je een film opzet. Het fijne aan een duo rolgordijn is dat je overdag meer licht kunt binnenlaten én je niet hoeft in te leveren op stijl. Ontdek de gevarieerde collectie raamdecoratie op maat en zie hoe je filmavonden een upgrade krijgen.

Comfortabele banken of stoelen

Wat een thuisbioscoop écht leuk maakt, is het zitgedeelte. Als je voor de klassieke bioscooplook wil gaan, kun je het beste voor stoelen kiezen. Mocht je toch liever voor een bank gaan, dan kun je kijken of je een mooie variant met een grote rugleuning vindt. Pro tip: kies stoelen à la Joey en Chandler in Friends. Zij brengen niet voor niets een hele aflevering in Barcalounger-stoelen door. Comfortabeler dan die enorme stoelen met voetensteun en meebewegende rugleuning wordt het niet.

Juiste apparatuur

Het eerste waar je aan denkt bij een bioscoop? Juist, een groot scherm. Als je er de ruimte voor hebt, kun je voor een projectiescherm en een beamer gaan. Lukt dat niet, dan kun je nog altijd voor een grote televisie gaan. En vergeet niet: audio is net zo belangrijk als beeld. Ga voor een goed soundsystem. Bij een echte bioscoop heb je het gevoel alsof het geluid van alle kanten komt, dus probeer dat na te bootsen.

Kies voor Apple TV+

Niet alleen je omgeving, maar ook de films die je kijkt zijn belangrijk voor een ‘alsof-ik-in-de-bios-zit’-ervaring. Ga voor een streamingdienst die kwaliteit levert. Wat blijkt? Een onderzoek van analysebedrijf Self heeft aangetoond dat Apple TV+ kwalitatief gezien de beste content heeft. Daarmee verslaat Apple onder andere Disney+, HBO Max en Netflix.

Bioscoopsnacks

Een makkelijke om te implementeren: ben jij iemand die altijd voor een lekker drankje of een lekkere snack gaat in de bioscoop? Daar kun je thuis natuurlijk ook gewoon voor zorgen. Beter nog, pak grootser uit en kies lekkernijen die je zelfs in de bioscoop niet kunt krijgen. Denk aan zelfgemaakte Margarita’s, speciaalbiertjes of die ene frisdrank met dat rare smaakje (Dr Pepper, anyone?). Qua snacks kun je het zo uitgebreid maken als je zelf wil. Een bak popcorn? Borrelplankje? Toostjes met salades? Gefrituurde snacks? Je kunt alle kanten op.