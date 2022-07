Speciale energiemodus voor de Apple Watch ‘nog steeds in ontwikkeling’

Als we de geruchten mogen geloven dan werkt Apple nog altijd aan een speciale energiemodus voor de Apple Watch, die arriveert met watchOS 9. Dat meldt Bloomberg-redacteur Mark Gurman, die Apple nauwlettend in de gaten houdt. De eerste berichten omtrent deze modus verschenen reeds in april van dit jaar.

Wanneer de openbare versie van watchOS 9 later dit jaar beschikbaar is, dan krijgen gebruikers toegang tot de zogenaamde Low Power-mode voor de Apple Watch. De smartwatch van Apple heeft al een energiestand die weinig stroom verbruikt. Maar daarmee bekijk je alleen de tijd en kun je verder niets regelen of doen.

Apple Watch met Low Power-mode

Wat hebben we dan aan nóg een speciale energiestand die stroom bespaart? Nou, naar verluidt zit deze modus tussen de energiezuinige en normale stand in. Je kunt apps en diensten gebruiken op de Apple Watch, zonder dat die al te veel stroom verbruiken. Houd tegen die tijd dus rekening met een aantal beperkingen.

De eerste keer dat Gurman melding maakte van deze optie, was in april van dit jaar. Echter, Apple maakte er zelf tijdens WWDC niets over bekend. WWDC is de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie, die in juni plaatsvindt. Dit betekent natuurlijk niet direct dat de modus er helemaal niet aankomt in de herfst.

Modus wordt gewoon later aangekondigd

Gurman denkt nu dat Apple de Low Power-mode op een later moment aankondigt. Toen het bedrijf bijvoorbeeld een preview gaf van iOS 16, kondigde het ook de later gepresenteerde Lockdown Mode niet aan. Die modus verscheen eveneens later; en het zou zomaar kunnen dat Apple die strategie dus herhaalt.

De verwachting is dat Apple watchOS 9 in september lanceert. Tegen die tijd kunnen we mogelijk ook drie nieuwe Apple Watch-modellen verwachten: de Series 8, een nieuwe SE en een rigide sportvariant. Of de Low Power-mode ook naar oudere Watch-versies komt, daar is nu nog niets over bekend.