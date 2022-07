Safari Technology Preview 150: oplossingen voor fouten en prestatieproblemen

Zo nu en dan komt Apple met een update voor de Safari Technology Preview: een experimentele versie van de populaire browser. Dit keer staat die in het teken van softwarefouten en enkele prestatieproblemen. Mocht je interesse hebben om deze browser zelf te testen, dan kun je je daar gewoon voor aanmelden.

De speciale Safari Technology Preview is in feite een bètaversie van de reguliere browser. Met dit programma test Apple veelal experimentele functies, die mogelijk op een later moment naar de gewone versie van de browser komen. De preview is sinds maart 2016 beschikbaar en te downloaden voor iedereen.

Safari Technology Preview 150

Het kan altijd zijn dat Apple functies introduceert die we later niet meer terugzien. Dat is het mooie van zo’n experimentele browser: je test dan wat wel of niet werkt. In het geval van Safari Technology Preview 150 zien we dat het bedrijf uit Cupertino zich met name focust op allerlei technische termen achter de schermen.

De focus ligt dit keer voornamelijk op het verhelpen van softwarefouten en prestatieproblemen. Het team achter de browser presenteert een lange lijst met technische termen, waar mogelijk niet iedereen chocolade van kan maken. Maar mensen met iets meer kennis in huis kunnen dit ongetwijfeld goed waarderen.

Stem instellen met WebSpeech

Apple voert namelijk allerlei veranderingen door op het gebied van Web Inspector, CSS, Shadow DOM, JavaScript, webanimaties, Web Share, WebAuthn, Web API, rendering en toegankelijkheid. Zo moet onder meer WebSpeech wederom correct werken, waardoor je als gebruiker een andere stem kunt instellen.

De huidige versie van de Technology Preview is gebaseerd op Safari 16 en biedt tevens ondersteuning aan voor nieuwe opties als Live Text en Passkeys. Om de software te kunnen testen heb je tenminste macOS 13 Ventura nodig. Helaas is het zo dat de preview niet meer werkt met macOS Big Sur, in tegenstelling tot vorige versies. Hier kun je de browser zelf downloaden en proberen.

Apple