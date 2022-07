Philips Hue showt per ongeluk nieuwe functie in app

Philips Hue krijgt binnenkort een nieuwe functie. Je kunt nu alvast een voorproefje van de feature zien in de app.

Philips Hue is natuurlijk een ideaal gadget als je jouw huis in de optimale sfeer wil krijgen. Door middel van de slimme verlichting krijgen jouw kamers en tuin de kleuren die jij wil. Toch kan het allemaal nog net wat beter. Dat zien we bij de nieuwe functie die per ongeluk te vinden is in de app.

Een nieuwe functie voor Philips Hue

Natuurlijk zijn er allerlei verschillende aanbieders in slimme verlichting. Er zijn er dan ook zat die goedkoper zijn dan Philips Hue. Toch werkt dat allemaal vaak niet zo soepeltjes en mis je soms interessante functies. Zo ook de nieuwste van de lampenmaker.

Philips Hue heeft waarschijnlijk een fout gemaakt met de lancering van een nieuwe functie. Want na korte tijd was deze al verdwenen in de app. Het gaat om Natural Light. Deze was kort te vinden in versie 4.22.0.

Philips Hue vertelde voor het eerst over Natural Light in 2021. Na die tijd is het echter stil geweest, tot nu dus. Het idee is dat het kleur van het licht in jouw huis verandert gedurende dag. Zo begin je met koel licht in de ochtend, helder licht in de middag en wordt het in de avond langzaam gedimd. Iedere periode moet minimaal een half uur lang zijn, aangezien in de tijd de kleur langzaam verandert.

Zo ziet het eruit

Natuurlijk hebben de mannen van HueBlog goed op zitten te letten. Zij hebben een aantal screenshots gemaakt van de nieuwe functie. Hierbij is te zien hoe de verschillende soorten licht kunnen worden ingeschakeld. Het is wel de Duitse versie van de Philips Hue-app.

Dat de functie nu even verschijnt is opvallend te noemen. Het laat in ieder geval zien dat Philips Hue de aangekondigde functie niet is vergeten. Het lijkt dan ook dat we de feature binnenkort kunnen verwachten in de app.