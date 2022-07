Philips Hue flink goedkoper tijdens Amazon Prime Day

Philips Hue is natuurlijk een prachtige manier om je huis in de juiste sfeer te krijgen. Gelukkig kan het tijdens Amazon Prime Day nog goedkoper.

Vandaag en morgen is het Amazon Prime Day. Dat betekent dat je flink veel gadgets en andere spullen een stuk goedkoper kunt krijgen. Een van de productgroepen waarop een fikse korting geldt, is Philips Hue.

Philips Hue in de aanbieding

Philips Hue is natuurlijk de ideale manier om je huis sfeervol te verlichten. Door middel van de slimme lampen kun je jouw huis en tuin precies krijgen in de kleuren die je wil. Kies je bijvoorbeeld voor een heldere witte omgeving voor tijdens het thuiswerken, of heb je liever een roze of blauwe kleur tijdens een gezellig avondje op de bank?

Verschillende Philips Hue-sets zijn nu goedkoper tijdens Amazon Prime Day. Heb je de verlichting nog niet? Dat snappen we en daarom beginnen we met de starterkit. Dit zijn twee lampen en een bridge. Deze scoor je nu met 28 procent korting. Deze set is nu te krijgen voor 86,10 euro. Heb je er liever ook een smart button bij? Dan bespaar je 45 euro.

Heb je de Bridge al en wil je gewoon een aantal Philips Hue lampen? Ook die zijn flink voordeliger. Je krijgt nu 4 lampen met 30 procent korting. Dat betekent dat je 108,50 euro betaalt in plaats van 155 euro.

Ook spots goedkoper tijden Amazon Prime Day

Maar niet alleen de standaardlampen zijn in de aanbieding. Ook de spots van Philips Hue scoor je nu met korting. Je kunt kiezen voor 3 gekleurde lampen met 17 procent korting, of 4 witte exemplaren met 29 procent korting.

De grootste korting vind je echter op de Philips Hue Fair hanglamp. Deze kan je warm en koelwit licht geven en is ook nog eens ontzettend duurzaam. Deze lamp scoor je nu voor 144,20 euro in plaats van 208 euro. Dat is een korting van 31 procent.

Naast de genoemde Philips Hue producten, zijn er ook nog een aantal andere varianten in de aanbieding. Je vindt ze allemaal op deze pagina.