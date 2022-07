Peaky Blinders-bedenker maakt bijzondere serie voor Apple TV+

Steven Knight is de bedenker van Peaky Blinders. Nu gaat hij voor Apple TV+ aan de slag met een bijzondere serie.

Peaky Blinders is natuurlijk een serie die de afgelopen jaren flink indruk wist te maken. De combinatie van geweldige muziek met de misdaadavonturen van de familie Shelby weet nog steeds veel kijkers te boeien. Nu het laatste seizoen van de serie achter de rug is, heeft bedenker Steven Knight tijd over. Hij gaat nu aan de slag met een nieuw project voor Apple TV+, meldt The Hollywood Reporter.

Apple TV+ maakt een serie over Enzo Ferrari

En dat nieuwe project voor Apple TV+ is er niet zomaar een. De streamingdienst komt met een serie over Ferrari. Samen met regisseur Stefano Sollima duikt hij in de geschiedenis en zoomt hij in op het leven van Ferrari-oprichter Enzo Ferrari.

De nieuwe Apple TV+-serie over Ferrari is gebaseerd op de biografie Ferrari Rex van Luca Del Monte. In het boek wordt ingezoomd op vijf jaar uit het leven van Enzo Ferrari.

Zo gaat het eruitzien

Apple TV+ beschrijft de nieuwe serie zelf als volgt: “Vijf jaar, vijf rijders, een test. In de naam van passie en de drang naar pure snelheid. In het middelpunt staat een reusachtige man, complex en meerdere gezichten, die als doel heeft om de snelste auto in de geschiedenis te bouwen. Enzo Ferrari: zijn naam was eerst bluf, daarna aspiratie en vervolgens een legende. Maar tijdens zijn weg naar succes was er ook tragedie en kwelling. Tussen 1956 en 1961, heeft de dood van zijn zoon Dino en het bedrog van zijn topcoureur Juan Manuel Fangio diepe littekens achtergelaten. Enzo Ferrari begint opnieuw en selecteert vijf veelbelovende sterren om te vechten voor succes.

Steven Knight is niet een geheel nieuw gezicht voor Apple TV+. Hij maakte eerder voor de streamingdienst al See. Die show is recent genomineerd voor een Emmy Award.