Zo tover je jouw oude Mac of PC om tot nieuwe Chromebook

Google brengt een nieuwe versie van het Chrome OS uit die bedoeld is voor een oude Mac of PC. Dit systeem noemt het bedrijf Chrome OS Flex. Zo kun je oude hardware, die mogelijk nog in de kast ligt, mogelijk een tweede leven geven. Het Chrome OS is een prima besturingssysteem voor allerlei (lichte) taken.

Wat doe je met oude hardware wanneer die geen software-ondersteuning meer krijgt? Dat hangt natuurlijk helemaal van de hardware af. Maar als het een oude PC of Mac is, dan kun je er voortaan Chrome OS Flex op installeren. Dit is een licht besturingssysteem bedoeld voor allerlei lichte(re) computertaken.

Chrome OS Flex op je Mac

Chrome OS Flex is vanaf nu beschikbaar in early access. Dit is een soort bètasoftware, waardoor je er dus rekening mee moet houden dat je tegen softwarefouten aanloopt. Je kunt het besturingssysteem vanaf een USB-stick gebruiken, maar als je wil kun je het systeem ook direct op je hardware installeren.

Je oude Mac of PC hoeft overigens geen overdreven specificaties te hebben. Wanneer je Chrome OS Flex draait vanaf een USB-stick, dan moet je zorgen voor minimaal 8 GB aan opslagruimte. De computer in kwestie moet verder beschikken over 4 GB aan werkgeheugen en een 64-bit processor onder de motorkap.

Gecertificeerde modellen

Wil je Chrome OS Flex op een oude PC of Mac installeren, zorg dan voor tenminste 16 GB aan interne opslagruimte. Verder is het handig als je grafische kaart minimaal uit 2010 komt. Maar Google laat weten dat oudere kaarten geen problemen hoeven te veroorzaken; dit is echter geen volledige garantie.

De enige, echte beperking die Chrome OS Flex heeft is dat 32-bit-systemen dus achter het net vissen. Hoewel heel veel verschillende computers specs zoals hierboven aanbieden, heeft Google alsnog een lijst met gecertificeerde modellen gepubliceerd. Op die hardware werkt Chrome OS Flex sowieso zoals beloofd.

Google