Oekraïense soldaat gaat viral met gestopte kogel door iPhone

De iPhone en de Apple Watch hebben allerlei functies die het leven kunnen verbeteren, maar nu blijkt dat ze ook levens kunnen redden. Dat gaat dan niet via de software die aanwezig is op de apparaten, maar via de apparaten zelf. Zo heeft een smartphone van Apple mogelijk het leven gered van een soldaat uit Oekraïne.

Afgelopen weekend verschenen hier verschillende berichten over op Reddit en Twitter. In een video zien we hoe een soldaat een iPhone 13 Pro de hemel in prijst, omdat het apparaat zijn leven redde. Wat was er namelijk gebeurd? De smartphone ving een kogel op die bedoeld was voor de soldaat uit het Oekraïense leger.

iPhone 13 Pro als redder van de dag

In de video haalt de soldaat de iPhone 13 Pro uit zijn borstzak. We zien dat de telefoon de kogel stopte en dat die niet door de smartphone heen ging. Het mens is gered, maar de telefoon legde het af. Het is niet duidelijk of het vest van de soldaat hierin een rol speelde en of de soldaat het had overleefd wanneer het apparaat daar niet zat.

Uiteraard kunnen we vanaf hier niet met zekerheid stellen of de iPhone in kwestie daadwerkelijk het leven van de soldaat redde. We kunnen ook niet controleren of het verhaal überhaupt klopt, aangezien we alleen de beelden op social media hebben. Maar het zou wel een tof verhaal zijn wanneer blijkt dat dit echt klopt.

broodjeaapverhaal of niet?

Aangezien we met het internet te maken hebben, moeten we altijd voorbereid zijn op broodjeaapverhalen. Sterke verhalen die als waargebeurd doorverteld worden, waardoor ze aan overtuigingskracht winnen. Leuk voor op feestjes en partijen, maar dit soort momenten komen waarschijnlijk de geschiedenisboeken niet in.

Het kan altijd zijn dat het klopt, he. Maar het kan ook zijn dat iemand de oorlog tussen Rusland en Oekraïne nu wil gebruiken om een keertje viral te gaan met een zeer populair product waar veel mensen op zoeken. De waarheid ligt voorlopig in het midden en de vraag is nu of we het ooit zeker gaan weten.

