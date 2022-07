Nieuwe Apple Store in Londen: maak kennis met Brompton Road

Londen is vanaf 28 juli een Apple Store rijker. Aanstaande donderdag openen de deuren van Brompton Road. Om alvast een goede indruk te krijgen deelt het Amerikaanse bedrijf vandaag de eerste foto’s.

De 200 medewerkers zorgen er niet alleen voor dat consumenten goed geholpen kunnen worden, maar ook dat er door middel van evenementen genoeg te leren en beleven valt.

Nieuwe Apple Store in Londen

De nieuwe Brompton Road Apple Store haalt zijn inspiratie uit de lokale flora. Dat komt dan ook bij verschillende onderdelen van de veertiende winkel in de regio duidelijk terug. Bij binnenkomst treffen bezoekers maar liefst twaalf grote Siciliaanse Ficus bomen aan. Deze staan in lijn met de zeven meter hoge ramen die van het plafond tot de grond lopen. Bij de stam zijn zittingen gemaakt, zodat klanten in alle rust kunnen nadenken over hun aankopen (denk ik dan).

Het plafond is gebogen en volledig van hout gemaakt, waar de Terrazzo vloer volledig van plantaardig hars is. Al met al volledig gericht op duurzaamheid, klantvriendelijkheid en uitstraling, dus.

Hoewel het gebouw van binnen volledig verbouwd is, heeft Apple het pand niet zelf neergezet. Dat is ook terug te zien aan de galerij van de nieuwe Apple Store. Het is een kopie van de originele Brompton galerij die in 1903 op dezelfde locatie te vinden was.

Bijzondere opening

De Brompton Road Apple Store opent, zoals gezegd, op 28 juli zijn deuren. Tijdens deze opening is er een speciale Augmented Reality-ervaring te vinden. In United Visions, zoals het heet, eert Apple het werk van de Londense poëet en kunstenaar William Blake. Eerder werd deze unieke ervaring al gemaakt voor het Getty Museum.

Tijdens de opening zullen makers Tin Nguyen, Ed Cutting en Just Blaze aanwezig zijn om de vragen van bezoekers te beantwoorden. Daarbij geeft artiest Nina Nesbitt een Spatial Audio-luistersessie en is Apple’s VP of Fitness Technologie, Jay Blahnik, aanwezig voor een Q&A. Daarna kunnen bezoekers drie kilometer wandelen of vijf kilometer hardlopen met Blahnik in het nabijgelegen Hyde Park.