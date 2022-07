Nieuw patent maakt einde aan grootste probleem van de AirPods Max

Veel mensen zijn te spreken over de kwaliteit van de AirPods Max-koptelefoon, maar willen tegelijkertijd niet gezien worden met het bijbehorende hoesje. De Smart Case heeft heel wat kritiek over zich heen gekregen sinds de lancering. Dat kan anders, moet Apple gedacht hebben. Een nieuw patent brengt hoop aan de horizon.

Dat Apple achter de schermen constant aan nieuwe producten werkt, is geen nieuws meer te noemen. Om te kunnen overleven, moet het bedrijf continu met nieuwe dingen op de proppen komen. Waar het bedrijf ondertussen aan werkt is vaak wel nieuwswaardig. Zeker wanneer een patent licht schijnt op zo’n nieuw product.

Nieuwe hoes voor de AirPods Max?

Dit keer werpen we alvast een blik op een nieuwe hoes voor de AirPods Max-koptelefoon. Dit is een speciale case voorzien van een flexibele, magnetische sluiting. Het bedrijf uit Cupertino gebruikt een hoop woorden om het product te omschrijven. Maar een hoes is een hoes, en deze hoes lijkt er prima uit te gaan zien.

Apple kan op papier dingen natuurlijk mooi omschrijven, maar waar we nu vooral benieuwd naar zijn is het ontwerp. Er staat wel een afbeelding van de hoes bij het patent, maar daar worden we vooralsnog niet heel veel wijzer van. Desondanks is het goed om te zien dat Apple werkt aan een nieuwe case voor de headset.

Wat was er dan zo slecht aan de oude hoes?

Hoewel de meningen over de oude hoes verschillen, ontstond er op een gegeven moment wel een soort consensus. De hoofdband werd bijvoorbeeld helemaal niet beschermd door de hoes, terwijl dat toch een kwetsbaar onderdeel is. Daarnaast houd je de koptelefoon vast aan die band, wanneer je hem in de case hebt zitten.

Gebruikers vinden het hierdoor moeilijk duurzaam met de AirPods Max om te gaan, aangezien de kans op schade vrij groot is. Je houdt hem immers vast bij de hoofdband wanneer je hem in de case hebt zitten. Hoe dan ook, wellicht verandert dit allemaal in de toekomst, wanneer de echte slimme hoes het daglicht zal zien.

USPTO