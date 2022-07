Nieuw in iOS 16: alle toevoegingen en verbeteringen van de vierde beta

Apple heeft de vierde ontwikkelaarsbeta van iOS 16 uitgerold voor ontwikkelaars. Dit betekent simpelweg dat er een hoop nieuwe functionaliteiten en verbeteringen te vinden zijn in het systeem dat dit najaar verschijnt.

Om je een goed beeld te geven van waar Apple op dit moment staat met de update, en wat je kunt verwachten, is hier een overzicht van alle toevoegingen.

iOS 16: nieuw op het vergrendelscherm

Het vergrendelscherm op de iPhone krijgt dankzij iOS 16 zijn grootste make-over ooit. Niet alle functionaliteiten zijn direct beschikbaar en ook ontwikkelaars konden nog niet met alle toevoegingen aan de slag. Door de vierde ontwikkelaarsbeta komt daar verandering in.

De grootste toevoeging is die van de ActivyKit: essentieel voor het testen van Live activiteiten. Dit is een widget op het thuisscherm waarmee je bepaalde activiteiten kunt volgen. Denk bijvoorbeeld aan de stand tijdens sportwedstrijden, een bezorging of de voortgang van je Uber-rit.

Dankzij de vierde beta kunnen ook meer onderdelen van het vergrendelscherm aangepast worden. In de instellingen kunnen ontwikkelaars het uiterlijk van meldingen aanpassen. Verder is de muziekspeler voorzien van een ander uiterlijk en kun je het vergrendelscherm in een vernieuwd venster opmaken.

iOS 16: nieuw in applicaties

In de vierde betaversie van iOS 16 heeft Apple ook wijzigingen doorgevoerd in een paar standaard applicaties. Het gaat hier om de apps Berichten, Mail en Woning. Er is ook een toevoeging gedaan op het gebied van CarPlay.

Binnen Woning en CarPlay kunnen ontwikkelaars vanaf nu uit nieuwe achtergronden kiezen. Voor die laatste is het mogelijk om uit meerdere kleuren, blauwe of grijze varianten te kiezen. De Woning-app stelt achtergronden in de categorie bloemen en architectuur beschikbaar.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

iOS 16.0 Beta 4 (20A5328h) changes 🧵: New CarPlay Wallpaper options: pic.twitter.com/O2za3yu6Vt — Steve Moser (@SteveMoser) July 27, 2022

Wie een mailtje terug wil roepen in Mail, door middel van de Unsend-optie, heeft nu meer mogelijkheden. Ontwikkelaars kunnen dankzij de vierde beta van iOS 16 kiezen uit meer tijdsloten. Eerder was het limiet tien seconden, maar daar komen twintig seconden en dertig seconden als extra optie bij.

Het is in Berichten mogelijk om alle wijzigingen van bewerkte berichten te bekijken. Dat bewerken zelf is vanaf deze betaversie overigens ook maximaal vijf keer mogelijk. Waar het tijdslot voor die bewerking nog steeds 15 minuten is, kun je een bericht echter nog maar maximaal twee minuten na verzenden terugroepen.

Andere kleine aanpassingen

Naast de bovenstaande wijzigingen lost de iOS 16 beta ook een aantal problemen op. Daarbij is er ook een nieuw venster te vinden waarin je een widget kan plaatsen of bewerken.

Om als ontwikkelaar de nieuwe betaversie te installeren ga je op je iPhone naar Instellingen -> Algemeen -> Software-Update. Heb je nog niet het juiste profiel voor de update op je iPhone en verschijnt de update niet? In het Apple Developer Center krijg je meer informatie.