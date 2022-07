Niet AirTags, maar AirPods leiden politie naar gestolen auto

Vaak hoor je dat AirTags een rol spelen in het vinden van gestolen of verloren spullen. Maar dit keer zijn de AirPods de redders in nood. Het is de politie in de Verenigde Staten gelukt een gestolen auto terug te vinden door een recent gestolen setje oordoppen te pingen. Gelukkig gaat de politie met z’n tijd mee.

Veel consumenten die geïnvesteerd hebben in het Apple-ecosysteem, maken vaak dankbaar gebruik van AirTags. Met deze NFC-trackers is het mogelijk gestolen items, pakketjes en – helaas – ook mensen te volgen. Dat weten we inmiddels, maar de politie in de Verenigde Staten gebruikte daar onlangs dus de AirPods voor.

AirPods helpen politie gestolen auto te vinden

De AirPods zijn de draadloze oordoppen van Apple. Die werden dus gebruikt om een aantal vermeende dieven op te sporen in een langlopende zaak waarin autodiefstal centraal staat. Het lukte de politie de dieven te vinden, maar dat resulteerde in een achtervolging. De autodieven probeerden natuurlijk te ontkomen.

Hoe die achtervolging precies verliep, zie je in de bovenstaande YouTube-video (via Berkeleyside). Maar even terug naar die AirPods. Hoe lukte het de politie om de dieven daarmee op te sporen? De oordoppen hebben onlangs een vergelijkbare zoekfunctie gekregen, waar de AirTags van het bedrijf uit Cupertino ook over beschikken.

Terugvinden via Zoek mijn-netwerk

Als je jouw AirPods kwijt bent, dan vind je ze waarschijnlijk snel terug via het Vind mijn-netwerk. Dat is dezelfde app die je gebruikt voor de AirTags. Binnen de app zie je de meest recente locatie van het product van de afgelopen 24 uur staan. De kans is dus groot dat de politie aldaar hier dankbaar gebruik van maakte in het onderzoek.

Kun je nu dan ook gewoon je AirPods gebruiken als NFC-trackers? Nou, nee. Tenminste, dat mag je zelf weten. Maar het zijn wel dure trackers. AirTags zijn een stuk goedkoper en doen precies hetzelfde. Bovendien is de Vind mijn-functionaliteit van de oordoppen eigenlijk helemaal niet bedoeld voor dit soort dingen.

Berkeleyside