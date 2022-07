Stranger Things met Spatial Audio: Netflix aan de haal met Apple-feature

Netflix en Sennheiser slaan de handen ineen voor een nieuwe functie die de audio-ervaring van sommige producties moet verbeteren. De bedrijven kondigen aan dat sommige films en series namelijk voortaan ruimtelijke audio ondersteunen. Die functie ondersteunt Apple ook via de AirPods en Apple Music, bijvoorbeeld.

Ruimtelijke audio moet voor een meeslepende ervaring zorgen, aldus Netflix in een onlangs gepubliceerde blog. Dit geldt voor iedereen die naar de content kijkt met stereospeakers naast de tv of een koptelefoon op. Als gebruiker hoef je hiervoor geen extra kosten te maken; als het goed is heb je al de juiste hardware.

Netflix ondersteunt ruimtelijke audio

Volgens Netflix is de ruimtelijke audio-functie compatible met “alle apparaten en alle abonnementen”. Je hebt hiervoor ook geen speakers nodig die surround sound ondersteunen, omdat een soortgelijk geluid dus voortaan uit je stereospeakers komt. Ook zonder homecinema-systeem krijg je dus nu een mogelijk beter geluid.

Aanvankelijk kom je slechts een beperkte selectie aan content tegen die ruimtelijke audio op Netflix ondersteunt. Wanneer je binnen de app of op de website zoekt op de term ‘spatial audio‘, dan krijg je de volledige selectie te zien. Daar zie je onder meer The Witcher, Stranger Things en The Adam Project tussenstaan.

Het betreft zogenaamde Ambeo 2-Channel Spatial Audio van Sennheiser. Dit is een technologie die gebaseerd is op Spatial Audio (ruimtelijke audio) van Apple. De audiofabrikant maakt soortgelijke technologie nu mogelijk op apparaten die niet van Apple afkomstig zijn. Sennheiser activeert dus als het ware de technologie op apparaten waar dat voorheen niet op kon.

Goed alternatief voor veel mensen

Mocht je thuis wel een uitgebreide homecinemaset hebben staan en zaken als Dolby Atmos ondersteunen, dan heb je vrij weinig aan deze optie. Is dat een groot probleem? Totaal niet; Dolby Atmos en andere meeslepende audioformaten klinken namelijk beter. Maar dan nog is dit een positieve ontwikkeling.

Niet iedereen kan of wil namelijk veel investeren in een dure soundbar of compleet systeem bestaande uit meerdere speakers. Maar waar wel veel mensen op zitten te wachten is een goede audio-ervaring. En dat je er dan ook nog eens niet duurder uit bent, dat is een kers op de slagroomtaart.

