Measury voor iOS: altijd de juiste meeteenheden voor je recepten

Stel je voor: je hebt online het perfecte recept gevonden, maar hij is bedoeld voor teveel personen. Of de afmetingen zijn uitgedrukt in cups in plaats van gram. Het zijn irritante problemen waar de iOS-app Measury een oplossing voor biedt.

Pak je telefoon en download nu meteen de app Measury. Het is een ontzettend handige tool die al het rekenwerk voor je doet, zodat je dat zelf niet meer hoeft te doen. En dat zonder dat je iets in hoeft te typen. Dankzij de applicatie is koken een fluitje van een cent!

Measury: jouw beste vriend tijdens het koken

Een recept converteren op Measury is zo gepiept. Het enige wat je hoeft te doen is een foto van de ingrediëntenlijst maken. De app zet automatisch de ingrediënten om naar wens en toont ze op het scherm. Het is zelfs mogelijk om een afbeelding uit de galerij te uploaden. Als je klaar bent met koken, kun je de geconverteerde ingrediënten opslaan en aanpassen.

Bovendien is het mogelijk om recepten door te sturen naar vrienden of familie. De applicatie is gratis voor iPhones en alle iPad-modellen. Let wel op dat voor Measury iOS 12.0 of hoger vereist. De tool heeft ook een betaalde versie van 1,99 euro. Dan heb je geen last van vervelende advertenties.

Is de iOS-app wel veilig?

Measury is het debuut van app-ontwikkelaar Nicklas Eriksson. Tijdens het gebruik van de app worden verschillende gegevens verzamelt, die Eriksson uiteenzet op zijn website. Of de app honderd procent veilig is, is nog maar de vraag.

Apple ontdekte namelijk recent dat in 2021 meer dan 34.000 applicaties verborgen features hadden. De fabrikant weigerde de apps toegang te geven tot de App Store. Verder blokkeerde het bedrijf 343.000 apps vanwege schendingen van het privacybeleid. In het bovenstaande artikel lees je hoe dit precies zit.