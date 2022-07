Martin Scorsese trekt aan de rem en stelt Killers of the Flower Moon uit

Killers of the Flower Moon, de veelbelovende film van Martin Scorsese, verschijnt dit jaar niet op Apple TV+. Tot op heden was de verwachting dat de film eerder klaar zou zijn, maar verschijnt hij toch op de datum waarop hij oorspronkelijk gepland stond.

Variety meldt dat Martin Scorsese het niet voor elkaar krijgt Killers of the Flower Moon op tijd af te krijgen. De film mist daarmee het aanstaande Oscar-seizoen, maar krijgt wel een mooie nieuwe kans.

Martin Scorsese trekt aan de rem

Het is één van de meest interessante titels die dit jaar op Apple TV+ zou verschijnen: Killers of the Flower Moon. Martin Scorsese stelt de film, met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol, uit tot 2023. Dat is het jaar waarin de film überhaupt al zou verschijnen, maar Apple haalde de releasedatum naar voren. Dit had te maken met de controversie rondom Will Smith, waardoor zijn project van dit jaar werd uitgesteld.

Martin Scorsese dacht de nieuwe deadline te kunnen halen, maar het bewerkingsproces neemt toch langer in beslag dan gedacht. In september vorig jaar werd duidelijk dat de film al in zijn volledigheid was opgenomen, dus dat proces duurt inmiddels al tien maanden. Om Killers of the Flower Moon volledig goed te krijgen heeft het team achter de film nog een paar extra maanden nodig.

Met betrekking tot de Oscars wellicht een verlies, maar een winst voor de aandacht die film kan krijgen. Martin Scorsese kan zijn nieuwe project door de vertraging nu bijvoorbeeld presenteren op filmfestivals als Cannes en Venetië.

