Wat macOS 13 Ventura echt te bieden heeft op het gebied van gaming

Apple legt met macOS 13 Ventura meer nadruk op gaming. De grote vraag is echter wat je daar dan precies van kan verwachten. Gamers zijn er namelijk in allerlei soorten en maten, maar consumenten met een Mac hadden alles behalve een voordeel te pakken.

Tijdens WWDC 2022 werd duidelijk dat Apple, door middel van Ventura, daar dus een einde aan wil maken. Het bedrijf gaf wel enige aandacht aan gaming, maar veel was het niet. Zonde, want de verbeteringen zijn volop te vinden. Dit heeft onder andere te maken met de nieuwe versie van Metal die het Amerikaanse bedrijf aanbiedt.

Gamen op macOS Ventura

Metal is het grafische framework voor games van Apple. Wanneer ontwikkelaars dit framework ondersteunen, krijgen ze meer toegang tot de GPU van de Mac. Een term die in de toekomst heel belangrijk wordt, is MetalFX Upscaling. Ontwikkelaars kunnen snel complexe scenes renderen, zonder dat dit te intens wordt voor de processor.

Al met al met Metal 3 gaan zorgen voor “verbeterde prestaties”. Dat moeten gamers gaan merken aan het responsieve gevoel tijdens het spelen, evenals het niveau van de graphics. Een ander belangrijk onderdeel is SharePlay. Op macOS kun je straks twee controllers als één inputmethode gebruiken.

Meer voor gamers

Apple lanceert dit onderdeel als een optie binnen Toegankelijkheid. Zo kun je dus een vriend helpen die het er niet zo goed van afbrengt, wat de reden ook is. Game Center, het sociale ruggengraat op Apple-producten, laat zien wat je vrienden aan het spelen zijn op macOS. Ook zie je welke achievements ze onlangs ontgrendelden.

Daarnaast is bekend welke games we onder meer mogen verwachten. Denk dan aan EA GRID Legends, Resident Evil Village en No Man’s Sky. Hoewel sommige van deze games een beetje oud zijn, is het toch goed om te zien dat ontwikkelaars het platform serieuzer nemen. macOS Ventura moet in de herfst verschijnen.

