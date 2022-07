MacBook Pro met M2 Pro en Max kun je rond deze tijd verwachten

Momenteel zijn de MacBook Pro en MacBook Air met M2-processor beschikbaar, maar daar blijft het uiteraard niet bij als het aan Apple ligt. Het bedrijf uit Cupertino lanceert tussen nu en eind 2023 namelijk nog een aantal laptops. En die modellen beschikken over verbeterde varianten van de M2-processor.

Althans, dat schrijft Bloomberg-redacteur Mark Gurman in zijn Power On-nieuwsbrief. Zijn bronnen melden namelijk meer over de plannen van Apple. Dat bedrijf wil naar verluidt in de herfst nieuwe modellen van de MacBook Pro lanceren. Die zouden dan moeten beschikken over M2 Pro- en M2 Max-processors.

Nieuwe MacBook Pro-versies

Gurman meldt dat Apple reeds werkt aan de MacBook Pro met een M2 Pro- en M2 Max-processor. Hij geeft ook meteen mee wat we ongeveer kunnen verwachten van de systemen. Qua ontwerp en functionaliteit kunnen we uitkijken naar laptops die grotendeels gelijk zijn aan de modellen die je nu al in de winkels ziet liggen.

De grote verschillen komen dus tegen onder de motorkap. De genoemde processor, de M2 Pro en M2 Max, zijn iteraties van de M1 Pro en M1 Max. Die verschenen vorig jaar op de markt en waren flink krachtiger en sneller dan de processor die ervoor verscheen. Later verscheen natuurlijk ook nog de M1 Ultra-chipset.

Verwachtingen nieuwe processors

De nieuwe M2-processors staan straks waarschijnlijk in het teken van grafische kracht. Die focus zagen we eerder bij de reguliere versie van de M2-processor, dus waarschijnlijk wil Apple diezelfde lijn voortzetten. Uiteraard zijn dit geruchten en vormen die geruchten de basis voor de huidige speculatie.

De nadruk op graphics is natuurlijk leuk voor gamers, maar dient tevens een ander, misschien wel belangrijker doel. Het stelt professionals in staat zware bewerkingssoftware te draaien, voor het editten van video’s en foto’s. Ook kunnen mensen daardoor veel beter aan de slag met coderen en dergelijke.

Bloomberg