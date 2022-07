MacBook Air met M2-chip op de benchmark: eerste blik op prestaties

De MacBook Air met de M2-processor aan boord belandt nu voor het eerst op de benchmark, waardoor we een blik op de prestaties kunnen werpen. Met de resultaten uit deze benchmark, van Geekbench, kunnen we de laptop naast andere laptops leggen. Zo krijgen we een beeld van wat het apparaat precies aankan.

Het Twitter-account Mr. Macintosh spotte het Geekbench 5-resultaat afgelopen zondag en deelde het nieuws met zijn volgers. Het getestte model beschikt over 16 GB aan geheugen en pakte een score van 1.899 punten op de singlecoretest. Op de multicoretest zien we een score staan van 8,965 punten.

MacBook Air met M2-chip aan boord

De genoemde scores zijn praktisch hetzelfde als de resultaten die de MacBook Pro liet zien, toen die over de benchmark ging. Dat laat zien dat beide laptops vergelijkbare prestaties aanbieden, in ieder geval tijdens deze synthetische testen. Datzelfde zagen we overigens ook al gebeuren met de M1-laptops van Apple.

Dat betekent echter niet dat je eenzelfde werksnelheid hoeft te verwachten. Daarvoor spelen meerdere aspecten een rol. Zo beschikt de MacBook Air niet over een ventilator, terwijl de MacBook Pro er wel eentje heeft. Daardoor kan de Pro beter zijn warmte kwijt, waardoor die sneller blijft dan de Air.

In vergelijking met het vorige model

Hoe presteert de nieuwe MacBook Air in vergelijking met het vorige model? De M1-versie behaalde scores van 1.706 en 7.420 punten. Dat houdt in dat de Air met een M2-processor ongeveer twintig procent sneller is, in elk geval in de multicoretest. Daarmee is de Air ook sneller dan de Mac Pro-toren.

Het is nu nog de vraag hoe het precies zit met de SSD. De MacBook Pro met een M2-chip heeft trage lees- en schrijfsnelheden, omdat die twee chips van 128 GB aan opslagruimte heeft, in plaats van één 256GB-schijf. We moeten dus nog even wachten op de persoon die de behuizing van de nieuwe MacBook Air openmaakt.

