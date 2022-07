Mac Studio met flinke korting: Apple verkoopt refurbished modellen

Ben je in de markt voor een Mac Studio, maar wil je liever niet de hoofdprijs betalen? Dan heeft Apple wellicht een betere prijs voor je. Het bedrijf uit Cupertino verkoopt voortaan namelijk opgepoetste, ofwel refurbished, modellen van het apparaat via zijn eigen website. Dat gebeurt echter nog niet overal.

De refurbished Mac Studio-modellen zijn te koop in de Verenigde Staten en Canada, maar ook in enkele Europese landen. Denk dan aan Nederland en België, maar ook Duitsland, Ierland, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Op de website van Apple kun je zien wat de verschillende configuraties kosten.

Refurbished Mac Studio kopen

Het goedkoopste model op de website kost 2.099 euro, en dat levert je een besparing van 230 euro op. Nu kun je je aanvragen of ongeveer tien procent korting veel is, maar het is tenminste iets. Van dat bespaarde bedrag kun je wellicht een accessoire of wat randapparatuur kopen. Dan lijkt het opeens veel meer geld.

Voor die 2.099 euro haal je een Mac Studio met een M1 Max-chipset in huis. Dit model heeft een 10-core-CPU en een 24-core-GPU. Daarnaast tref je nog een aantal versies aan van het apparaat. De kosten kunnen oplopen tot meer dan zevenduizend euro, maar onder dat bedrag heb je gelukkig meer dan genoeg te kiezen.

Wat haal je in huis?

Wanneer je een refurbished Mac Studio aanschaft, dan krijg je een jaar garantie van Apple. Het apparaat wordt gratis naar je opgestuurd en je kunt hem ook gratis retourneren. Verder worden ze “onderworpen aan alle mogelijke functionele tests”. Apple plaatst waar nodig nieuwe onderdelen en alles wordt grondig schoongemaakt.

Het bedrijf laat weten dat alle opgepoetste modellen “verpakt worden in een nieuwe doos, compleet met alle bijbehorende accessoires en kabels”. Maar daar staat wel een asterisk bij; zolang de voorraad strekt. Tot slot draaien de Studios op de oorspronkelijke software of anders een recentere versie van macOS.

