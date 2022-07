Hoe ziet de 13-inch M2 MacBook Pro er eigenlijk vanbinnen uit?

Vanbuiten ziet de 13-inch M2 MacBook Pro er hetzelfde uit als z’n M1-versie, maar hoe zit dat dan precies met de binnenkant van de laptop? iFixit, bekend van reparatievideo’s en -scores, geeft nu antwoord op die prangende vraag. Het antwoord zal je verrassen — is een zin die je vaak leest bij dit soort video’s, maar waarschijnlijk kijkt niemand hier van op.

iFixit publiceert een nieuwe video over zijn bevindingen, de we voor de volledigheid in dit bericht plaatsen. Zo op het eerste gezicht heeft Apple extern niets veranderd aan de 13-inch M2 MacBook Pro. Wanneer je de M1-versie er naast legt, dan is het moeilijk om te weten welke machine nou de M1 of M2 is.

M2 MacBook Pro nagenoeg onveranderd

Het enige verschil dat je in eerste instantie kunt spotten, is het andere EMC-nummer. Maar ook dan moet je maar net weten waar je moet kijken. Intern veranderde Apple ook vrij weinig aan de laptop. iFixit merkt wel enkele, kleine verschillen op. Bijvoorbeeld bij het koellichaam en het moederbord.

Het koellichaam heeft ietwat rondere hoeken in vergelijking met de versie in de M1 MacBook Pro. Daarnaast is het zo dat het M2-bord perfect past in de M1-laptop. Echter, de Pro start dan niet meer goed op, omdat die enkele interne componenten niet meer kan herkennen. Je kunt dus niet zomaar de processor vervangen.

Softwareslot zorgt voor beperkingen

Wanneer je de processor vervangt, dan werken het toetsenbord, de muis en het Touch ID-component niet meer. Dit lijkt te komen door een softwareslot; de hardware zelf lijkt gewoon verwisselbaar te zijn. Het is niet duidelijk of Apple hier bewust voor koos. Maar het zou ons in elk geval niets verbazen als dat het geval is.

Een ander verschil is dat de M1-versie twee 128GB-chips heeft voor de opslagruimte, terwijl de M2 MacBook Pro één 256GB-model heeft. Weinig verschillen dus onder de motorkap. Wil je nog meer zien van en horen over de bevindingen van iFixit, check dan de video.

