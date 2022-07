M2 MacBook Air uit elkaar gehaald: zo ziet de binnenkant eruit

De personen achter de website van iFixit kunnen dingen maken, maar ze kunnen dingen ook uit elkaar halen; zoals de M2 MacBook Air. Daardoor krijgen we een blik op de interne onderdelen van de nieuwe Apple-laptop. Een traditionele teardown dus, eigenlijk. Wat komt iFixit tegen onder de motorkap?

Dit is niet de eerste keer dat de binnenkant van de M2 MacBook Air onder de loep belandt. Destijds kwam al een probleem naar voren: de laptop beschikt over slechts één opslagchip. iFixit bevestigt dit in zijn teardownvideo. De nieuwe Air beschikt dus over één NAND-flashchip met een capaciteit van 256 GB.

M2 MacBook Air onder de loep

De vorige MacBook Air heeft twee NAND-flashchips van elk 128 GB aan opslagruimte. In vergelijking met dat model biedt de M2 MacBook Air dertig tot vijftig procent langzamere lees- en schrijfsnelheden aan. Dat blijkt dan weer uit benchmarks. Maar Apple claimt dat “de prestaties in de echte wereld sneller zijn”.

Daarnaast komen we allerlei andere onderdelen tegen binnen de M2 MacBook Air. Zoals natuurlijk de M2-processor, een Thunderbolt 3-driver (die door Apple ontworpen is) en chips voor zowel bluetooth als wifi. En verrassend genoeg treft de redactie ook een accelerometer aan; waarom die daar zit, weet die niet.

Hoe zit het met de warmteverspreiding?

Helaas vond iFixit geen warmteverspreider. Ook zet de site nog wat vraagtekens naast het passieve koelingsmechanisme dat aanwezig is binnen de M2 MacBook Air. “Wellicht is de Air stiekem een iPad. En anders zien we het gebeuren dat Apple de MacBook Air gewoon heel warm laat worden tijdens het gebruik.”

Tot slot is het zo dat de M2 MacBook Air beschikt over simpele lipjes waarmee je de batterij uit de chassis haalt. Daarmee kun je de accu dus razendsnel en heel simpel vervangen, wanneer er problemen optreden. Het vermogen van de batterij bedraagt 52,6 Wh, wat iets meer is dan in het vorige model (49,9 Wh).

