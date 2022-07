M2 MacBook Air kopen? Zo lang duurt het voor je ‘m hebt

Sinds vorige week is het mogelijk de M2 MacBook Air vooruit te bestellen bij Apple. Houd er echter rekening mee dat je lang moet wachten voordat de laptop er is. Je was er misschien op tijd bij. Maar als je op dit moment een nieuwe Air met een M2-processor bestelt, dan ben je pas over enkele weken aan de beurt.

Mocht je de Apple-website als een gek hebben zitten F5’en vorige week, dan bestaat de kans dat je deze week je M2 MacBook Air ontvangen hebt. Maar ook dan had je nog achter het net kunnen vissen. Het is duidelijk dat er veel interesse voor de laptop is, want de levertijden lopen inmiddels niet met dagen, maar met weken op.

Levertijden M2 MacBook Air

Als je nu naar de M2 MacBook Air-pagina gaat op Apple.com/nl/ dan zie je het meteen staan. Kies je voor het basismodel, dan moet je er rekening mee houden dat je de laptop maandag 15 augustus kunt ophalen. En als je hem laat thuisbezorgen, dan ben je ergens tussen 8 en 15 augustus aan de beurt.

De configuratie van je M2 MacBook Air aanpassen lijkt geen effect te hebben op de levertijden. Mocht je dus iets meer willen besteden aan betere hardware, dan hoef je daar – op moment van schrijven – niet langer op te wachten. Het kan altijd zijn dat dit verandert, dus houd de(ze) Apple-website goed in de gaten.

Duurt lang

Dat de specificaties vooralsnog geen invloed hebben op de levering, dat is enigszins goed nieuws. Desondanks is het toch een beetje zuur dat je ruim een maand moet wachten op je nieuwe laptop. We kunnen ons voorstellen dat je hier zo snel mogelijk mee aan de slag wil gaan. Met deze levertijd ben je wel op tijd voor het nieuwe schooljaar.

In de Verenigde Staten zijn de levertijden iets beter. Daar kun je je M2 MacBook Air ergens tussen 29 juli en 12 augustus verwachten. De levertijden aldaar zijn wel afhankelijk van de gekozen configuratie, vandaar dat die zo breed zijn.

Apple