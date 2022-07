M2 MacBook Air maakt korte metten met laatste restant Intel

Het is zover: Apple heeft officieel afscheid genomen van Intel. Het Amerikaanse bedrijf laat met de M2 MacBook Air ook het laatste restant verdwijnen.

Eerder deze maand riep een video van iFixit al vraagtekens op. Daarin werd ontdekt dat de nieuwe MacBook Air er van binnen iets anders uitzag dan andere modellen. Nu is de bevestiging daar: Intel is officieel geen onderdeel meer van de laptop.

M2 MacBook Air luidt einde Intel in

Het werd in de video van iFixit bijna over het hoofd gezien: Intel is volledig verdwenen in de nieuwe M2 MacBook Air. Waar Apple bij voorgaande modellen nog leunde op de USB- en Thunderbolt-controller van Intel, doet het bedrijf het nu lekker zelf. De nieuwe laptop, die tijdens WWDC 2022 werd aangekondigd, beschikt over een zelfgemaakte variant.

Op dit moment lijkt er nog niet heel veel meer duidelijk te zijn over de controller. In mei vorig jaar deed Mark Gurman, technologiejournalist bij Bloomberg, al de voorspelling dat Apple naar mogelijkheden keek. Een oplossing lijkt dus gevonden te zijn.

