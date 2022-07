Nieuwe M2 MacBook Air vanaf morgen te bestellen bij Apple

Vanaf 8 juli 2022 is het mogelijk om de nieuwe M2 MacBook Air te bestellen. Zo is te zien in de online Apple Store. De laptop zal vervolgens een week later geleverd kunnen worden.

De nieuwe MacBook Air zag tijdens WWDC 2022, begin vorige maand, het daglicht. Over een verkoopdatum werd tot op heden echter niet gesproken.

M2 MacBook Air vanaf 8 juli

Wie sinds WWDC 2022 niet meer kan wachten om aan de slag te gaan met de M2 MacBook Air kan vanaf vrijdag zijn eindelijk zijn slag slaan. Of beter gezegd: zijn portemonnee omkeren. Op de officiële website van Apple is te zien dat de nieuwe laptop vanaf 8 juli 2022 te bestellen is. Een week later, op vrijdag 15 juli 2022, is het dan mogelijk om hem ook in huis te krijgen. Al is dat natuurlijk altijd afhankelijk van de beschikbaarheid, populariteit en locatie.

Er zijn twee verschillende varianten van de M2 MacBook Air aan te schaffen: eentje met een 8-core GPU en een 10-core GPU. Die eerste is beschikbaar vanaf €1404, waar je die ander vanaf €1524 op de kop kunt tikken. Vervolgens valt er ook nog wel iets te kiezen op het gebied van opslagcapaciteit. Als consument heb je de volgende opties:

256GB | Standaard

512GB | + €230

1TB | + €437

2TB | + €851

Met betrekking tot het werkgeheugen heb je de volgende opties:

8GB centraal geheugen | standaard

16GB centraal geheugen | + €207

24GB centraal geheugen | + €414

De duurste variant van de M2 MacBook Air zal je €2789 kosten. De Apple-laptop is beschikbaar in de kleuren Middernacht, Sterrenlicht, Spacegrijs en Zilver.

Belangrijkste specificaties

Het goedkoopste model van de M2 MacBook Air beschikt over de volgende specificaties:

8GB centraal geheugen

256GB SSD-opslag

13,6-inch Liquid Retina-display met True Tone

1080P FaceTime HD-camera

MagSafe 3-oplaadpoort

Twee Thunderbolt/USB 4-poorten

USB-C-lichtnetadapter van 30W

Magic Keyboard met achtergrondverlichting en Touch ID

Voor meer informatie check je de website van Apple.