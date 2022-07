Waarom de M1 Mac Pro hoogstwaarschijnlijk nooit het daglicht ziet

Het lijkt erop dat we niet hoeven te rekenen op een M1 Mac Pro, zo blijkt uit een interview met Bloomberg-journalist Mark Gurman. In dat interview doet hij een boekje open over Apple-producten die niet op de markt verschijnen. Gurman behandelt ook nog even kort de Mac mini en of die een nieuw ontwerp krijgt.

Mark Gurman kennen veel mensen als een journalist die werkzaam is bij Bloomberg en ook nieuws deelt via zijn Power On-nieuwsbrief. Maar dit keer deelt hij het nieuws via een YouTube-kanaal, genaamd Max Tech. Het interview begon echter met de “overdreven controverses” over de MacBook Air met de M2-processor.

Mac mini: simpele spec bump

Maar daarna sloeg het gesprek om en bracht Gurman zijn ideeën naar buiten over Apple-producten die het daglicht niet gaan zien. “Ik denk niet dat de Mac mini een nieuw design krijgt”, zegt Gurman bijvoorbeeld. “Ik weet niet waar de geruchten vandaan komen. Maar ik denk dat het een simpele spec bump wordt.”

Het gerucht over de Mac mini kwam in elk geval bij Jon Prosser vandaan, een andere prominente lekker. Zijn geruchten bleken soms heel accuraat, maar de laatste tijd slaat Prosser de plank flink mis. Daardoor nemen veel mensen nu wat hij zegt met een flinke korrel zout, totdat hij zich weer bewijst.

M1 Mac Pro: die komt er niet

Ondertussen komen we soms nog wel de M1 Mac Pro tegen in de geruchtenmolen. Die had Apple maanden geleden al klaargestoomd, laat Gurman weten. “Maar ik ga ervan uit dat het bedrijf die plannen schrapte, zodat die zich kon focussen op het M2-model.” Dit is onbevestigd nieuws, maar klinkt wel heel aannemelijk.

De M1 Mac Pro zou niet zomaar een M1-processor krijgen. Nee, in plaats daarvan zou het om een krachtiger model dan de Ultra gaan. Maar wellicht was dat net even te hoog gegrepen voor Apple, zeker met de M2-lijn die toen op de horizon stond. Tegen het einde van 2022 zou er nog wel een Mac Pro met een M2 Extreme aan kunnen komen, aldus Gurman.

