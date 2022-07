Het Korreltje Zout: problemen iPhone 14, Apple Watch Pro en meer

Als er op wekelijkse basis ergens veel geruchten over te vinden is, dan is het Apple wel. Van gelekte beelden tot nieuwe informatie over de iPhone 14: ze zijn er in overvloed.

We pakken bij One More Thing dan ook regelmatig de geruchten mee om jullie een idee te geven over wat er achter de schermen speelt. In Het Korreltje Zout zetten we die geruchten iedere week voor je op een rij. Dit waren de geruchten van week 30 2022.

iPhone 14-fabriek in lockdown

De productie van de iPhone 14 verloopt alles behalve soepel. Zo liep Apple afgelopen week, naar verluidt, weer tegen een probleem aan. Het Amerikaanse bedrijf kreeg te horen dat er wederom een fabriek in China de deuren moest sluiten. De reden voor de sluiting is opnieuw een corona-uitbraak, waardoor er een strenge lockdown van kracht is.

Veel reden tot paniek lijkt er volgens ingewijden niet te zijn, maar de problemen stapelen zich op deze manier wel snel op. In het onderstaande artikel lees je er meer over.

M1 Mac Pro komt er nooit

Waar de Mac mini, verschillende MacBook-modellen en zelfs de iMac al voorzien zijn van de M1-behandeling, lijkt de Mac Pro het voorlopig nog af te weten. Veel consumenten vragen zich al tijden af wanneer Apple met een nieuw model komt. Het antwoord op die vraag lijkt echter “nooit” te zijn.

Volgens betrouwbare journalist Mark Gurman was de computer in ontwikkeling, maar is deze inmiddels gestopt. Dat zou te maken hebben met de komst van de M2-chip die Apple tijdens WWDC 2022 aankondigde.

Cameralens iPhone 14 breekt te snel

Nadat het nieuws naar buiten kwam dat een Chinese Apple-fabriek de deuren moest sluiten, kwam er nog meer slecht nieuws. Volgens ingewijden voldoet de iPhone 14, die geproduceerd wordt door Genius, niet aan de kwaliteitseis. De reden daarvoor zou een coating voor de cameralens zijn, die veel te makkelijk kan breken.

Apple vindt in het Taiwanese Largan een tijdelijke oplossing voor het probleem en geeft Genius twee maanden om de problemen op te lossen. Lukt dat niet, dan zal Largan een deel van de productie van de iPhone 14 over gaan nemen.

OLED perfecte dieet voor iPad Pro

De iPad Pro gaat op dieet. Althans, dat is het gerucht dat eerder deze week voorbij kwam. Volgens ET News krijgt de tablet van 2024 de OLED-behandeling. Hierdoor verhoogt Apple niet alleen de beeldkwaliteit van het apparaat, maar wordt deze ook een heel stuk lichter.

Naast de komst van een OLED-paneel, werkt Apple ook aan het zogeheten Display Dry Etching Process. Dit is een chemische technologie die het mogelijk maakt onnodige onderdelen op het beeldscherm weg te laten. Het scherm wordt daardoor niet alleen lichter, maar ook een stukje dunner.

Apple Watch Pro komt eraan

Afgelopen weekend, in een nieuwe editie van Power On, voorspelde Mark Gurman de komst van een Apple Watch Pro. Deze smartwatch is naar verluidt voorzien van een gloednieuw ontwerp, dat beter bij de iPhone en de iPad-modellen past. De behuizing is verstevigd en daardoor dus ook uitstekend te gebruiken voor extreme sport-activiteiten.

Eerder ging het dergelijke model de wereld rond als de Apple Watch Extreme Sports Edition.