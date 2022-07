Hoe je volgens Steven Spielberg het best kan filmen met je iPhone

Met je iPhone kun je geweldige video’s maken. Geloof je het niet? Steven Spielberg geeft je nu het perfecte voorbeeld.

Ik klink nu misschien als een opa, maar vroeger had je natuurlijk een aparte camera nodig met een bandje nodig om je mooiste momenten vast te leggen. Tegenwoordig haal je jouw iPhone uit je zak, druk je op opnemen en je gaat meteen aan de slag. Handig natuurlijk als je snel iets wil filmen, maar ondanks alle functies is het beeld soms niet al te best. Ligt dat aan het feit dat het geen professionele camera is? Nee, want Steven Spielberg doet je nu voor hoe het wel moet.

Steven Spielberg maakt een video voor Marcus Momford

Steven Spielberg sloeg de handen ineen met muzikant Marcus Mumford en kreeg ook een beetje hulp van zijn vrouw Kate, die grafisch ontwerper is. Samen maakten ze een videoclip van de eerste solo song van Mumford, die je wellicht kent als zanger van Mumford & Sons.

🎬 Wie is Steven Spielberg? Steven Spielberg is misschien wel de bekendste regisseur van Hollywood. Hij weet zelfs van de meest simpele verhalen geweldige films te maken. Hij is onder andere verantwoordelijk voor klassiekers als E.T., Jurassic Park, Saving Private Ryan en Schindler’s List. Met zijn films wist hij drie Oscars in de wacht te slepen.

Filmen met een iPhone

Je verwacht met Spielberg en Mumford wellicht een hele Hollywood-productie, maar niets is minder waar. De hele video is gefilmd met een iPhone. Wat het nog bijzonderder maakt is dat het een single-take is. Dat betekent dus dat er niet in geknipt is. Tijdens het filmen wordt Spielberg rondgereden op een doodnormale bureaustoel in een gymzaal van een middelbare school.



On Sunday 3rd July in a high school gym in New York, Steven Spielberg directed his first music video, in one shot, on his phone. Kate Capshaw was the almighty dolly grip. pic.twitter.com/9KUvONG4u3 — Marcus Mumford (@marcusmumford) July 18, 2022

Wat meteen opvalt aan de opnames met de iPhone, is dat het beeld erg stabiel is. Om een wat dramatischer beeld te creëren gebruikt de regisseur een zwartwitfilter. De teksten in beeld zijn door de vrouw van Spielberg ontworpen.

Welke iPhone Steven Spielberg precies gebruikt, is onbekend. Toch laat de video vooral zien dat je geen dure apparatuur nodig hebt om een goede video te maken. Je ziet het resultaat hieronder!