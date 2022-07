Extreme veiligheid op je iPhone dankzij de nieuwe Lockdown Mode

De iPhone krijgt met iOS 16 toegang tot een speciale, beveiligde modus, genaamd Lockdown Mode. De functie komt ook maar iPadOS en macOS. Apple laat weten dat deze modus bedoeld is voor een klein groepje mensen die beveiligd moeten worden. Het gaat dan met name om mensen die te maken hebben met (de grote kans op) cyberaanvallen.

In het bijzonder gaat het dan om journalisten, overheidsmedewerkers en activisten. Dit zijn mensen die veelal doelwit zijn van spyware, vanwege de rol die ze vervullen in de maatschappij. De Lockdown Mode is beschikbaar in de derde bèta van iOS 16, evenals iPadOS 16 en macOS Ventura. De belangrijkste platformen, dus.

iPhone krijgt Lockdown Mode

Later dit jaar, wanneer de genoemde software-upgrades beschikbaar zijn, is de Lockdown Mode door iedereen te activeren. Hoewel Apple dus een bepaalde doelgroep voor ogen heeft, kan Jan met de pet hem ook aanzetten. Je activeert de modus, op elk moment, via de privacyopties. Je kunt hem ook altijd zelf uitzetten.

Eenmaal aangezet biedt de Lockdown Mode op je iPhone een ‘extreme vorm’ van beveiliging aan. Bepaalde apps werken dan niet meer of slechts beperkt. Binnen de Berichten-app kun je alleen nog foto’s downloaden en previewlinks doen het niet meer. FaceTime-gesprekken van mensen die je niet kent, blokkeert het systeem eveneens automatisch.

Beschermlaag van topniveau

Daarnaast ontvang je ook geen uitnodigingen van mensen op andere Apple-diensten meer, wanneer je ze niet kent. Sommige web-technologieën, zoals JavaScript-compilaties, werken ook niet meer, tenzij je een uitzondering ingesteld hebt. Deze beperking werkt met Safari en alle andere browsers die WebKit als basis gebruiken.

Gedeelde albums verdwijnen uit de de foto-app en apparaten die met een kabel verbonden zijn, verbreken de verbinding. Ook kun je een apparaat niet toevoegen aan een mobile device management-systeem. In de toekomst voegt Apple meer functies toe aan de Lockdown Mode. Tot slot zet het bedrijf een Security Bounty-programma op, dat onderzoekers beloont wanneer ze Apple helpen zijn systemen te verbeteren op gebied van veiligheid.

