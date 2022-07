Deze iPhone-instelling laat zien hoe apps jou volgen

Natuurlijk wil je niet dat je constant gevolgd wordt op je iPhone. Nu kun je heel makkelijk zien welke apps dat doen.

Privacy is inmiddels een van de stokpaardjes van Apple. Het bedrijf wil op allerlei manieren er voor zorgen dat de gebruikers zo anoniem mogelijk gebruik kunnen maken van de telefoon. Het heeft daarom ook al een aantal maatregelen genomen voor de iPhone. Initiatieven waar bedrijven als Facebook totaal niet op zitten te wachten. Die willen je juist volgen om op maat gemaakte advertenties te verkopen.

Privacy op de iPhone

Een van de belangrijkste maatregelen die Apple heeft genomen ten behoeve van privacy is de App Tracking Transparency. Deze functie is geïntroduceerd bij iOS 14.5, maar niet iedereen kent die even goed. Hiermee kun je zelf bepalen met welke apps jou mogen tracken. Vaak krijg je hiervoor een pop-up te zien, maar het kan zijn dat je bepaalde instellingen alweer al lang vergeten bent.

Gelukkig is er een oplossing hiervoor, want Apple heeft op je iPhone een speciaal menu waar je kunt kijken wie jou volgt en bij welke activiteiten ze dit doen. Hiervoor ga je eerst naar de instellingen en daarna naar Privacy. Vervolgens ga je naar tracking.

Instellingen aanpassen

In het trackingmenu van jouw iPhone kun je zien welke apps je allemaal tracking. Hier kun je makkelijk apps toegang geven of weigeren. Gelukkig is er ook een mogelijkheid om alle trackingverzoeken te weigeren. Hiervoor hoef je in dat menu alleen ‘Sta trackingverzoeken van apps toe’ uit te vinken. Zo krijg je ook geen verzoeken meer binnen van apps.

Overigens zijn dat niet de enige privacy-instellingen die je kunt aanpassen in het Privacy-menu. Zo kun je bijvoorbeeld zien welke apps allemaal toegang hebben tot je foto’s of je gezondheid-gegevens. Overigens kun je net zoals bij tracking per app kiezen welke toegang ze hebben of deze te weigeren.