De iPhone-accessoire waarmee het gesnurk van je partner verleden tijd is

Je iPhone beschikt zelf al over veel handige functionaliteiten, maar soms heeft hij gewoon een beetje hulp nodig. Die hulp komt dit keer in de vorm van een handige accessoire, waarmee het gesnurk van je partner eindelijk verleden tijd is. Of dat van jezelf, natuurlijk.

Een goede nachtrust is belangrijk, een goede relatie ook. Je kunt er waarschijnlijk niets aan doen, maar snurken kan voor beide een stokje steken. Gelukkig is er, in de vorm van de The Snore Cycle YA4200, vrij gemakkelijk iets aan te doen. Feest!

iPhone-accessoire maakt einde aan snurken

Wie last heeft van een snurkende partner kan best wel eens The Snore Cycle YA4200 proberen. Dit handige apparaat werkt naadloos samen met je iPhone en heeft een unieke manier om het irritante geluid te stoppen. Het zorgt er namelijk voor dat de spieren in je kin gestimuleerd worden.

💡 Waarom snurken mensen? Lucht gaat tijdens de ademhaling door je luchtpijp, neus en keel naar je longen. Op het moment dat je slaapt ontspannen die luchtwegen, is er minder ruimte voor de lucht en gaat het er sneller doorheen. Daar komt het snurkgeluid vandaan

Door het gebruik van de EMA+TENS technologie is The Snore Cycle YA4200 in staat zijn doel te bereiken. De gebruiker krijg hele kleine ongevoelige schokjes, waardoor die spieren gestimuleerd kunnen worden. Bij de één is dat natuurlijk meer nodig dan bij de ander, dus is de gadget voorzien van een bijbehorende iPhone-app. Via deze weg zie je niet alleen wat er in de nacht gebeurd is, maar kun je ook de intensiteit van de schokjes bepalen.

The Snore Cycle YA4200

The Snore Cycle YA4200 is een gadget die je op je kin plakt en dus volledig bestuurd met je iPhone. Het zal in het begin zonder twijfel even gek aanvoelen, maar misschien is dit voor jou wel dé oplossing. Wie het wil proberen kan via de officiële website aangeschaft worden voor het bedrag van 119 dollar. De gadget wordt vervolgens binnen 14 en 20 werkdagen gratis geleverd in Nederland. Wil je het tussen de 7 en 10 dagen in huis hebben? Dan moet je 39,99 dollar extra bijbetalen.

De prijzen op de website zijn volledig in dollars weergegeven. Voor het product zelf zal je omgerekend € betalen en voor de snelle bezorging tik je € af.