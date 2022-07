iPhone 15 Pro Max krijgt deze nieuwe camera volgens Kuo

Apple moet de iPhone 14-lijn nog aankondigen, maar ondertussen kijken geruchtenmakers en analisten alvast naar de iPhone 15-serie. Het Pro Max-model van 2023 moet namelijk – als enige model in de lijn – een speciale camera krijgen. Het betreft een periscooplens waarmee je straks veel beter optisch kunt inzoomen.

De iPhone 13 Pro Max beschikt al over zo’n lens, maar die zoomt tot drie keer optisch en tot vijftien keer digitaal in. Ondertussen heb je de Samsung Galaxy S22 Ultra, die tot tien keer optisch en honderd keer digitaal inzoomt. Daar zit dus nog wat ruimte voor verbetering voor Apple, en die ruimte lijkt het bedrijf te benutten.

iPhone 15 Pro Max met betere zoomfunctie

Tenminste, als we analist Ming-Chi Kuo mogen geloven. De analist, die al jarenlang Apple op de voet volgt, meldt dat de iPhone 15 Pro Max een betere periscooplens krijgt. Daarmee moet je straks tot zes keer optisch kunnen inzoomen. Dat kan dankzij de 1/3″- en twaalf megapixelsensor, met een opening (aperture) van f/2.8.

Het ‘gewone’ Pro-model van de iPhone 15-lijn krijgt deze speciale lens niet. Wil je toch liever een iets kleinere of dunnere smartphone met zo’n lens, dan moet je een jaartje wachten. Kuo meldt namelijk ook dat dezelfde lens eveneens aanwezig is op beide Pro-modellen die Apple voornemens is in 2024 te lanceren.

Dit is niet de eerste keer…

Het is overigens niet de eerste keer dat Apple zoiets doet: bepaalde functies wegleggen voor de duurste smartphone. Zo had de iPhone 12 Pro Max ook als enige een grotere sensor in de groothoeklens. De telelens was daarnaast ook exclusief op het Pro Max-model te vinden. Daarmee kun je tot 2,5 keer optisch inzoomen.

Dit komt tot slot helemaal niet als een verrassing. Apple probeert al jaren voor een groter verschil te zorgen tussen de Pro- en Pro Max-modellen. Je moet als consument immers wel iets te kiezen hebben. Of het daadwerkelijk klopt dat Apple nu deze route opgaat, zien we vanzelf over anderhalf jaar.

Medium