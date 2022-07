Chinese Apple-fabriek in lockdown: iPhone 14 in de problemen?

Apple kondigt bijna ieder jaar de nieuwe iPhone-modellen aan in september. Dat plan lijkt voor de iPhone 14 niet heel anders te zijn, zal is er toch een factor dat roet in het eten kan gooien. Eén van de fabrieken die de productie van de smartphones op zich neemt moet vanwege COVID-19 in lockdown.

Het is geen understatement als we stellen dat de bevolking wereldwijd genoeg heeft van Corona en COVID-19. Het virus blijft echter de kop opsteken, waardoor we de problemen nog niet achter ons kunnen laten. Het virus heeft effect op het dagelijks leven van personen die direct en indirect getroffen worden. Zo ook op de werkvloer.

iPhone 14 in de problemen?

Dit keer houdt het virus wederom huis in China, in Shenzhen om precies te zijn. Daar staat een fabriek van Foxconn, die onder meer de iPhone 14 produceert. In de regio stelt de regering wederom een lockdown in, waardoor de locatie moet werken in een ‘closed loop‘. Kortom: beperkingen en strenge regels voor iedereen.

Dankzij een lokale COVID-19-uitbraak moet de fabriek een week onder de nieuwe omstandigheden werken. Dat heeft natuurlijk effect op het dagelijkse leven aldaar, maar indirect ook op de rest van de wereld. De Foxconn-fabriek kan hierdoor mogelijk minder iPhone 14-modellen produceren, waardoor het toestel waarschijnlijk slechter leverbaar is straks.

Niet de enige

iPhone 14-producent Foxconn is overigens niet de enige getroffen partij. Ook bedrijven als BYD, Huawei, ZTE en DJI hebben dezelfde boodschap gekregen van de Chinese regering. Er mogen wel mensen gaan werken, maar alleen wanneer ze naast hun werk geen sociaal contact hebben of ver moeten reizen.

Een vertegenwoordiger van het bedrijf claimt dat dit minimale impact heeft op de productie van de iPhone 14 en dat de productie op normaal niveau ligt. Echter, er komen de laatste tijd vaker vervelende berichten naar buiten over de productie van het toestel. Eind dit jaar rekening houden met lange levertijden is dus helemaal niet zo’n gek idee.

